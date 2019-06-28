Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона у мужчин

Карен Хачанов
globallookpress.com
Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Уимблдонского турнира встретится с Сун Ву Квоном из Южной Кореи.
Другой россиянин Даниил Медведев, получивший 11-й номер посева, в первом круге сыграет с итальянцем Паоло Лоренци. Андрей Рублев сразится с чилийцем Кристьяном Гарином.
Действующий чемпион серб Новак Джокович (1) стартует матчем с немцем Филиппом Кольшрайбером, швейцарец Роджер Федерер (2) — с Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР. Испанец Рафаэль Надаль (3) встретится с японцем Юити Сугитой.
Турнир в Лондоне пройдут с 1 по 14 июля. 0