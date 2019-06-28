Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона у мужчин

В Лондоне прошла жеребьевка основной сетки Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Уимблдонского турнира встретится с Сун Ву Квоном из Южной Кореи.

Другой россиянин Даниил Медведев, получивший 11-й номер посева, в первом круге сыграет с итальянцем Паоло Лоренци. Андрей Рублев сразится с чилийцем Кристьяном Гарином.

Действующий чемпион серб Новак Джокович (1) стартует матчем с немцем Филиппом Кольшрайбером, швейцарец Роджер Федерер (2) — с Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР. Испанец Рафаэль Надаль (3) встретится с японцем Юити Сугитой.

Турнир в Лондоне пройдут с 1 по 14 июля. 0