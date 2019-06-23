Лопес завоевал первый титул за два года

Испанский теннисистстал победителем травяного турнира в Лондоне.

В финальном поединке 37-летний ветеран обыграл француза Жиля Симона со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Теннисисты провели на корте почти три часа. Лопес выполнил 16 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-поинта из 13. На счету Симона 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-поинт из 7.

Для Лопеса этот титул стал седьмым в карьере. Шестой титул он завоевал ровно два года назад в Лондоне.

В обновленном рейтинге ATP испанец поднимется со 113-го места на 53-е. 0