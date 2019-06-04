Тарпищев: Радует прогресс Хачанова перед Олимпиадой-2020

Карен Хачанов
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Ранее российский теннисист пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, переиграв аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.
«Хачанов набирает форму и удачно выступает в Париже, вся молодежь у мужчин окрепла и готова показывать стабильный результат.
Жаль, что Медведев не смог пройти далеко в Париже. В его случае явно повлияли недооценка соперника и нехватка концентрации, но это послужит уроком.
Перед приближающимися Олимпийскими играми прогресс молодых теннисистов, в том числе Хачанова, радует», — заявил Тарпищев агентству ТАСС.
Добавим, что Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема».
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» россиянин будет бороться с австрийцем Домиником Тимом. 0