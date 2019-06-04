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    Тарпищев: Радует прогресс Хачанова перед Олимпиадой-2020

    Карен Хачанов Шамиль Тарпищев Ролан Гаррос ATP
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал успехи Карена Хачанова на турнире «Ролан Гаррос».

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Ранее российский теннисист пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, переиграв аргентинца Хуана Мартина Дель Потро.

    «Хачанов набирает форму и удачно выступает в Париже, вся молодежь у мужчин окрепла и готова показывать стабильный результат.

    Жаль, что Медведев не смог пройти далеко в Париже. В его случае явно повлияли недооценка соперника и нехватка концентрации, но это послужит уроком.

    Перед приближающимися Олимпийскими играми прогресс молодых теннисистов, в том числе Хачанова, радует», — заявил Тарпищев агентству ТАСС.

    Добавим, что Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

    За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» россиянин будет бороться с австрийцем Домиником Тимом. 0

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