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    Медведев поднялся на 15-ю строчку в рейтинге ATP

    ATP Рафаэль Надаль Новак Джокович  Хуан Мартин дель Потро Кевин Андерсон Кеи Нисикори Роджер Федерер Джон Изнер Марин Чилич Карен Хачанов Даниил Медведев Андрей Рублёв Евгений Донской
    Лидером рейтинге ATP по-прежнему остается серб Новак Джокович. В первой десятки произошли изменения. Представитель Японии Кеи Нисикори подвинул с шестой позиции швейцарца Роджера Федерера.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    Российский теннисист Карен Хачанов сохранил 11-е место в рейтинге ATP, Даниил Медведев поднялся на 15-ю строчку. Россиянин Андрей Рублев выпал из сотни сильнейших, опустившись на 115-е место рейтинга.

    Рейтинг ATP от 18 февраля:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475
    4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060
    5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595
    6 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4190
    7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800
    9 (9). Джон Изнер (США) — 3225
    10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140
    11 (11). Карен Хачанов — 2880…
    15 (16). Даниил Медведев — 2230…
    96 (94). Евгений Донской — 594…
    115 (99). Андрей Рублев (все — Россия) — 492. 0

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