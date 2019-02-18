Медведев поднялся на 15-ю строчку в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов сохранил 11-е место в рейтинге ATP, Даниил Медведев поднялся на 15-ю строчку. Россиянин Андрей Рублев выпал из сотни сильнейших, опустившись на 115-е место рейтинга.
Рейтинг ATP от 18 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10955 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8320
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6475
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4595
6 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4190
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 4100
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3800
9 (9). Джон Изнер (США) — 3225
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3140
11 (11). Карен Хачанов — 2880…
15 (16). Даниил Медведев — 2230…
96 (94). Евгений Донской — 594…
115 (99). Андрей Рублев (все — Россия) — 492. 0