Векич не пустила Звонарёву в финал турнира в Санкт-Петербурге

Донна Векич
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В полуфинальном матче российская теннисистка, получившая «уайлд-кард» от организаторов, за час и 10 минут уступила в двух сетах восьмой сеяной, хорватке Донне Векич, со счётом 2:6, 2:6.
Звонарёва допустила три двойные ошибки и не сумела реализовать единственный созданный брейк-пойнт.
На счету Векич два эйса, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В финале Векич сыграет с представительницей Голландии Кики Бертенс.
В 2018 году чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге стала чешка Петра Квитова. 0