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    Векич не пустила Звонарёву в финал турнира в Санкт-Петербурге

    WTA Вера Звонарева Донна Векич
    Россиянка Вера Звонарёва не сумела выйти в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов.

    Донна Векич
    Донна Векич
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    В полуфинальном матче российская теннисистка, получившая «уайлд-кард» от организаторов, за час и 10 минут уступила в двух сетах восьмой сеяной, хорватке Донне Векич, со счётом 2:6, 2:6.

    Звонарёва допустила три двойные ошибки и не сумела реализовать единственный созданный брейк-пойнт.

    На счету Векич два эйса, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

    В финале Векич сыграет с представительницей Голландии Кики Бертенс.

    В 2018 году чемпионкой турнира в Санкт-Петербурге стала чешка Петра Квитова. 0

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