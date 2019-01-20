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    Надаль обыграл Бердыха и сыграет с Тиафо в 1/4 финала АО

    Australian Open ATP Рафаэль Надаль Фрэнсис Тиафу Григор Димитров Томаш Бердых
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии обыграл представителя Чехии Томаша Бердыха — 6:0, 6:1, 7:6 (7:4).

    Рафаэль Надаль
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    Теннисисты провели на корте 2 часа 9 минут. Вторая ракетка мира 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Его соперник выполнил 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

    В четвертьфинале Надаль встретится с Фрэнсисом Тиафо из США, который обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5.

    Матч продолжался 3 часа 43 минуты. Уроженец Мэриленда выполнил 10 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник 21 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и сделал 3 брейка. 0

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