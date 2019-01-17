Плишкова, Свитолина и Севастова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Украинская теннисистка(6) вышла в третий круг АО, обыграв во втором раунде представительницу Словакиисо счетом 6:4, 6:1.

Поединок продлился 1 час 7 минут. На счету Свитолиной 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 брейк-пойнта из 6. У её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

В следующем раунде соревнований Свитолина встретится с победительницей противостояния Чжан Шуай (Китай) — Кристина Плишкова (Чехия).

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) также вышла в третий круг соревнований, обыграв в трех сетах американку Мэдисон Брэнгл — 4:6, 6:1, 6:0.

За выход в четвертый раунд Australian Open Плишкова сразится с итальянкой Камилой Джорджи (27), которая разгромила полячку Игу Свентек — 6:2, 6:0.

В другой встрече латвийская теннисистка Анастасия Севастова (13) обыграла представительницу Канады Бьянки Андрееску — 6:3, 3:6, 6:2.

В третьем раунде АО латвийка встретится с китаянкой Ван Цян (21), которая обыграла сербку Александру Крунич — 6:2, 6:3. 0