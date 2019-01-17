ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн«Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?
  • 09:45
    • «Голден Стэйт» дома обыграл «Нью-Орлеан», «Портленд» победил «Кливленд»
  • 08:44
    • Вихлянцева проиграла Бачински во втором круге АО
  • 08:00
    • Гаспарян и Потапова не смогли преодолеть второй круг на Australian Open
  • 01:32
    • «Реал» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, проиграв «Леганесу»
  • 00:57
    • «Сент-Этьен» вырвал победу у «Марселя»
    Все новости спорта

    Плишкова, Свитолина и Севастова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

    Australian Open WTA Элина Свитолина Каролина Плишкова
    Украинская теннисистка Элина Свитолина (6) вышла в третий круг АО, обыграв во втором раунде представительницу Словакии Викторию Кужмову со счетом 6:4, 6:1.

    Элина Свитолина
    Элина Свитолина
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Поединок продлился 1 час 7 минут. На счету Свитолиной 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 брейк-пойнта из 6. У её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

    В следующем раунде соревнований Свитолина встретится с победительницей противостояния Чжан Шуай (Китай) — Кристина Плишкова (Чехия).

    Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) также вышла в третий круг соревнований, обыграв в трех сетах американку Мэдисон Брэнгл — 4:6, 6:1, 6:0.

    За выход в четвертый раунд Australian Open Плишкова сразится с итальянкой Камилой Джорджи (27), которая разгромила полячку Игу Свентек — 6:2, 6:0.

    В другой встрече латвийская теннисистка Анастасия Севастова (13) обыграла представительницу Канады Бьянки Андрееску — 6:3, 3:6, 6:2.

    В третьем раунде АО латвийка встретится с китаянкой Ван Цян (21), которая обыграла сербку Александру Крунич — 6:2, 6:3. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Боль оказалась сильнее. Маррей уйдет из тенниса в 2019 году
  • 12/01/2019 в 12:26
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Леванте»
  • 1.76
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет группу F на Кубке Азии?
  • Япония — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Салават Юлаев» может обыграть на выезде «Барыс»
  • «Барыс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Автомобилиста»?
  • ЦСКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Карен Хачанов Теннис Australian Open. Надаль, Федерер, Хачанов, Кербер, Павлюченкова и Шарапова пробились в третий кругОбзор третьего соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии 16 января Вчера в 16:460
  • 08:24
    • Плишкова, Свитолина и Севастова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
  • 08:10
    • Нисикори обыграл Карловича во втором раунде АО
  • 10:10
    • «Севилья» подписала защитника «Аякса»
    Маурисио Почеттино Футбол Без трансферов «Тоттенхэм» потеряет ПочеттиноТренер «шпор» может задуматься об уходе из клуба 15/01/2019 в 18:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Пробьется ли «Барса» в 1/4 финала Кубка Короля?
  • 5.00
    •
  • 09:58
    • Чорич и Карреньо-Буста вышли в третий круг АО
  • 08:34
    • Кудерметова вышла во второй круг парного Australian Open-2019
  • 00:43
    • «Страсбур» вышел в 1/16 Кубка Франции и сыграет с ПСЖ
    «Монреаль» — «Флорида» Хоккей НХЛ. Шат-аут Василевского, два очка Панарина и Бучневича, 12-е поражение кряду «Анахайма»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 января Вчера в 09:340
  • 23:12
    • «Лион» ушел от поражения в матче с «Тулузой»
  • 22:15
    • Хавбек «Рубина» может заменить Паредеса в «Зените»
  • 21:45
    • Бьельса признался, что шпионил за всеми соперниками в Чемпионшипе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие