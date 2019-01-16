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    Надаль без проблем прошел в третий раунд Australian Open

    ATP Рафаэль Надаль Australian Open
    Один из лучших теннисистов мира Рафаэль Надаль в матче второго круга Australian Open обыграл представителя Австралии Мэттью Эбдена.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль
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    Надаль уверенно разобрался с соперником в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:2.

    Соперники провели на корте 1 час 58 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. У Эбдена — 7 подач навылет и 3 двойные ошибки.

    Отметим, что Надаль вышел на третье место по выигранным матчам на Australian Open. Теперь у него их 57. Больше только у Роджера Федерера (95) и Новака Джоковича (62).

    Следующим соперником испанского теннисиста, который посеян на турнире под вторым номером, станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия, 27) — Генри Лааксонен (Швейцария). 0

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