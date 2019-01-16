Надаль без проблем прошел в третий раунд Australian Open

Один из лучших теннисистов мирав матче второго круга Australian Open обыграл представителя Австралии

Рафаэль Надаль usopen.org 1000 Фрибет для всех Забрать!

Надаль уверенно разобрался с соперником в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 58 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. У Эбдена — 7 подач навылет и 3 двойные ошибки.

Отметим, что Надаль вышел на третье место по выигранным матчам на Australian Open. Теперь у него их 57. Больше только у Роджера Федерера (95) и Новака Джоковича (62).

Следующим соперником испанского теннисиста, который посеян на турнире под вторым номером, станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия, 27) — Генри Лааксонен (Швейцария). 0