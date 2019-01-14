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    Родина и Калинская завершили выступление на Australian Open-2019

    WTA Australian Open Евгения Родина Екатерина Макарова
    Российская теннисистка Евгения Родина уступила в матче первого круга Australian Open чешке Маркете Вондроусовой — 3:6, 2:6.

    Евгения Родина
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    Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету Родиной 1 эйс, 10 виннеров, 2 двойные и 18 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт. Вондроусова подала навылет 3 раза, заработала 30 виннеров, совершила 4 двойные и 21 невынужденную ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

    За выход в третий круг соревнований Вондроушова поспорит с хорваткой Петрой Мартич.

    Также не смогла преодолеть барьер первого круга россиянка Анна Калинская, в двух партиях уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Анна дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы 5 эйсов, 0 двойных ошибок и 3 брейка.

    Во втором круге соревнований Соболенко встретится с британкой Кэйти Бултер. 0

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