Родина и Калинская завершили выступление на Australian Open-2019

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету Родиной 1 эйс, 10 виннеров, 2 двойные и 18 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт. Вондроусова подала навылет 3 раза, заработала 30 виннеров, совершила 4 двойные и 21 невынужденную ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
За выход в третий круг соревнований Вондроушова поспорит с хорваткой Петрой Мартич.
Также не смогла преодолеть барьер первого круга россиянка Анна Калинская, в двух партиях уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут. Анна дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы 5 эйсов, 0 двойных ошибок и 3 брейка.
Во втором круге соревнований Соболенко встретится с британкой Кэйти Бултер. 0