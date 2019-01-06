Нисикори: Отомстил Медведеву и взял реванш

Кеи Нисикори
tennis.com
Нисикори в финале нанес поражение россиянину Даниилу Медведеву. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:2.
«Я очень счастлив, что сумел завоеватить титул, ведь уже выступал в Брисбене семь или восемь раз. Мой соперник провел классный матч. Я проигрывал Даниилу в финале японского турнира, поэтому очень рад, что отомстил ему и взял реванш. Желаю Медведеву провести прекрасный сезон.
В прошлом году мне мешала травма, но теперь все позади. Я набрал форму и могу добиваться результатов», — цитирует Нисикори The Canberra Times.
В прошлом году турнир выиграл австралиец Ник Кирьос, который в финале победил американца Райана Харрисона. 0