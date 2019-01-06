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    Нисикори: Отомстил Медведеву и взял реванш

    Кеи Нисикори ATP Даниил Медведев
    Японский теннисист Кеи Нисикори поделился эмоциями от завоевания титула на турнире в Брисбене.

    Кеи Нисикори
    Кеи Нисикори
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    Нисикори в финале нанес поражение россиянину Даниилу Медведеву. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

    «Я очень счастлив, что сумел завоеватить титул, ведь уже выступал в Брисбене семь или восемь раз. Мой соперник провел классный матч. Я проигрывал Даниилу в финале японского турнира, поэтому очень рад, что отомстил ему и взял реванш. Желаю Медведеву провести прекрасный сезон.

    В прошлом году мне мешала травма, но теперь все позади. Я набрал форму и могу добиваться результатов», — цитирует Нисикори The Canberra Times.

    В прошлом году турнир выиграл австралиец Ник Кирьос, который в финале победил американца Райана Харрисона. 0

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