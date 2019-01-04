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    Шарапова не доиграла матч против Соболенко

    WTA Мария Шарапова
    Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Шэньчжэне.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова
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    В поединке 1/4 финала пятая ракетка соревнований встречалась с белоруской Ариной Соболенко.

    При счете 1:6, 2:4 Шарапова отказалась от продолжения борьбы, объявив о поражении.

    Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время первая сеяная успела выполнить 5 эйсов, допустить 3 двойные ошибки и реализовать 4 брейк-поинта из 7. На счету Шараповой 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

    Следующей соперницей белорусской теннисистки станет победительница пары Моника Никулеску (Румыния) — Ван Яфань (Китай). 0

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