Шарапова не доиграла матч против Соболенко

Российская теннисисткане смогла выйти в полуфинал турнира в Шэньчжэне.

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В поединке 1/4 финала пятая ракетка соревнований встречалась с белоруской Ариной Соболенко.

При счете 1:6, 2:4 Шарапова отказалась от продолжения борьбы, объявив о поражении.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время первая сеяная успела выполнить 5 эйсов, допустить 3 двойные ошибки и реализовать 4 брейк-поинта из 7. На счету Шараповой 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

Следующей соперницей белорусской теннисистки станет победительница пары Моника Никулеску (Румыния) — Ван Яфань (Китай). 0