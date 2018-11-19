Зверев сместил дель Потро с четвертого места в рейтинге ATP

Представитель Германии с этой позиции сместил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, которые занимает теперь пятую строку.
Среди россиян лучшим остаётся Карен Хачанов — 11-е место. Даниил Медведев по-прежнему находится на 16-й позиции.
Рейтинг АТР. 19 ноября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420.
4 (5). Александр Зверев (Германия) — 6385.
5 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4250.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3155.
11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835...
16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977…
68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760…
97 (95). Евгений Донской (Россия) — 594. 0