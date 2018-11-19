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    Зверев сместил дель Потро с четвертого места в рейтинге ATP

    ATP Новак Джокович  Роджер Федерер Рафаэль Надаль Кевин Андерсон Хуан Мартин дель Потро Марин Чилич Кеи Нисикори Джон Изнер Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов Евгений Донской
    Немецкий теннисист Александр Зверев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР после завоевания титула на итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщается на официальном сайте организации.

    Александр Зверев
    Александр Зверев
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    Представитель Германии с этой позиции сместил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, которые занимает теперь пятую строку.

    Среди россиян лучшим остаётся Карен Хачанов — 11-е место. Даниил Медведев по-прежнему находится на 16-й позиции.

    Рейтинг АТР. 19 ноября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
    3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420.
    4 (5). Александр Зверев (Германия) — 6385.
    5 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
    6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.
    7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4250.
    8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095.
    9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590.
    10 (10). Джон Иснер (США) — 3155.
    11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835...
    16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977…
    68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760…
    97 (95). Евгений Донской (Россия) — 594. 0

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