Зверев сместил дель Потро с четвертого места в рейтинге ATP

Немецкий теннисистподнялся на четвертое место в рейтинге АТР после завоевания титула на итоговом турнире АТР в Лондоне, сообщается на официальном сайте организации.

Представитель Германии с этой позиции сместил аргентинца Хуана-Мартина дель Потро, которые занимает теперь пятую строку.

Среди россиян лучшим остаётся Карен Хачанов — 11-е место. Даниил Медведев по-прежнему находится на 16-й позиции.

Рейтинг АТР. 19 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9045.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6420.

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 6385.

5 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4710.

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4250.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4095.

9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3590.

10 (10). Джон Иснер (США) — 3155.

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2835...

16 (16). Даниил Медведев (Россия) — 1977…

68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 760…

97 (95). Евгений Донской (Россия) — 594. 0