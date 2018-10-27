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    Свитолина вышла в финал Итогового чемпионата WTA

    Финал тура WTA WTA Элина Свитолина
    Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над голландкой Кики Бертенс в полуфинальном матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

    Элина Свитолина
    Элина Свитолина
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    Игра состояла из трех сетов и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.

    Продолжительность матча составила 2 часа и 42 минуты. Седьмая ракетка мира Свитолина выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Ее соперница, занимающая девятое место в рейтинге WTA, 7 раз подала навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. Ранее Бертенс и Свитолина встречались дважды и по разу выигрывали друг у друга.

    За главный трофей соревнований Свитолина поборется с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Каролина Плишкова (Чехия). 0

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