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    Свитолина победила Возняцки и вышла в полуфинал итогового турнира WTA

    Финал тура WTA WTA Каролин Возняцки Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.

    Элина Свитолина
    Элина Свитолина
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    В заключительном матче Белой группы украинская теннисистка за 2 часа и 37 минут одержала победу над датчанкой Каролиной Возняцки 5:7, 7:5, 6:3.

    Седьмая ракетка мира Свитолина сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта.

    Занимающая второе место в рейтинге WTA Возняцки 4 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала 3 брейка.

    В Белой группе Свитолина одержала три победы в трёх матчах и вышла в полуфинал с первого места. Второе место в турнирной таблице заняла чешка Каролина Плишкова.

    Соперницы Свитолиной и Плишковой определятся 26 октября, когда состоятся заключительные матчи в Красной группе. 0

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