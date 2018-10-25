Свитолина победила Возняцки и вышла в полуфинал итогового турнира WTA

Украинкаодержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.

Элина Свитолина twitter.com/WeAreTennis 1000 Фрибет для всех Забрать!

В заключительном матче Белой группы украинская теннисистка за 2 часа и 37 минут одержала победу над датчанкой Каролиной Возняцки 5:7, 7:5, 6:3.

Седьмая ракетка мира Свитолина сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта.

Занимающая второе место в рейтинге WTA Возняцки 4 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала 3 брейка.

В Белой группе Свитолина одержала три победы в трёх матчах и вышла в полуфинал с первого места. Второе место в турнирной таблице заняла чешка Каролина Плишкова.

Соперницы Свитолиной и Плишковой определятся 26 октября, когда состоятся заключительные матчи в Красной группе. 0