Звонарева разгромила вторую ракетку Кубка Кремля

Российская теннисисткавышла в четвертьфинал

Россиянка пробилась в основную сетку через квалификацию и во втором круге победила вторую «сеяную» Каролину Плишкову — 6:1, 6:2.

Звонарева трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. За выход в полуфинал Вера Звонарева поспорит либо с Анастасией Севастовой (5) из Латвии, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Напомним, что ранее первая ракетка Кубка Кремля Симона Халеп снялась с турнира. Третья «сеяная» Слоан Стивенс также проиграла во втором круге Онс Жабер. 0