ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЛондонские невезения Моуринью. Португальцу тяжело даются игры против «Челси»
  • 14:27
    • РПЛ дисквалифицировала Лоськова на один матч
  • 13:55
    • Санкт-Петербург подал заявку на проведение Итогового турнира ATP
  • 13:35
    • Звонарева разгромила вторую ракетку Кубка Кремля
  • 13:09
    • СМИ: «Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара
  • 10:59
    • В деле Кокорина и Мамаева появились отягчающие факторы
    Все новости спорта

    Звонарева разгромила вторую ракетку Кубка Кремля

    Кубок Кремля WTA Каролина Плишкова Вера Звонарева
    Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.

    Вера Звонарева
    Вера Звонарева
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Россиянка пробилась в основную сетку через квалификацию и во втором круге победила вторую «сеяную» Каролину Плишкову — 6:1, 6:2.

    Звонарева трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. За выход в полуфинал Вера Звонарева поспорит либо с Анастасией Севастовой (5) из Латвии, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.

    Напомним, что ранее первая ракетка Кубка Кремля Симона Халеп снялась с турнира. Третья «сеяная» Слоан Стивенс также проиграла во втором круге Онс Жабер. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ренессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШ
  • 10/09/2018 в 15:25
    •
  • Прогноз
  • «Анжи» — ЦСКА
  • 1.70
  • Послезавтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» и «Рейнджерс» могут подарить результативный поединок
  • «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Салават Юлаев» может взять реванш у «Ак Барса»
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Тампа-Бэй» нанесет «Детройту» седьмое поражение подряд
  • «Тампа-Бэй» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лукас Пакета Футбол Лукас Пакета. Все ближе к мировой славе?У «Фламенго» не идут дела на тренерском мостике, но это не мешает клубу растить будущую звезду мирового футбола Вчера в 21:000
  • 09:27
    • Малкин вошел в топ-100 бомбардиров за историю НХЛ
  • 08:35
    • «Бостон» разгромил «Филадельфию», «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому»
  • 08:21
    • Российский форвард «Детройта» пропустит до полугода
    ЦСКА уступил «Куньлуню» Хоккей КХЛ. «Куньлунь» обыграл ЦСКА, «Ак Барс» уступил «Йокериту», победа «Слована»Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Вчера в 22:390
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли Мугуруса победную серию Ястремской?
  • 4.60
    •
  • 14:13
    • Месси — лучший игрок Примеры в сентябре
  • 13:16
    • Черышев: Роналду — хороший партнер
  • 08:10
    • Сборная Чили вырвала победу у Мексики
    Мбаппе способен заменить Роналду в «Реале» Футбол Топ-7 новых лиц для «Реала»Кто будет определять игру мадридцев в ближайшем будущем? Вчера в 03:340
  • 00:24
    • Лига наций. Уэльс справился с Ирландией и другие результаты
  • 23:58
    • Украина обыграла Чехию и досрочно вышла в Лигу А
  • 23:46
    • Франция в волевом стиле одолела Германию
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие