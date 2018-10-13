Джокович разгромил Зверева в Шанхае

Сербский теннисистстал первым финалистом турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

В полуфинальном поединке второй номер посева разгромил представителя Германии Александра Зверева — 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте около часа. Уроженец Белграда допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-поинтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Благодаря этой победе серб гарантировал себе вторую строчку рейтинга ATP со следующей недели.

За главный трофей соревнований Джокович поспорит с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Борна Чорич (Хорватия, 13). 0