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    Джокович разгромил Зверева в Шанхае

    ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович стал первым финалистом турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

    Новак Джокович
    Новак Джокович
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    В полуфинальном поединке второй номер посева разгромил представителя Германии Александра Зверева — 6:2, 6:1.

    Теннисисты провели на корте около часа. Уроженец Белграда допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-поинтов. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

    Благодаря этой победе серб гарантировал себе вторую строчку рейтинга ATP со следующей недели.

    За главный трофей соревнований Джокович поспорит с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Борна Чорич (Хорватия, 13). 0

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