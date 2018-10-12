Федерер одолел Нисикори в Шанхае

Швейцарский теннисиствышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

В четвертьфинальном поединке первый номер посева одолел японца Кея Нисикори со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Федерер 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов. На счету его соперника ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

На тай-брейке во второй партии швейцарец уступал 1:4, но сумел взять шесть очков подряд.

За выход в финал Федерер поспорит с хорватом Борной Чоричем, победившим австралийца Мэттью Эбдена — 7:5, 6:4. 0