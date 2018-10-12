ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай ХаверцВундеркинды из Германии. О них нужно знать
  • 17:08
    • Федерер одолел Нисикори в Шанхае
  • 16:37
    • Анри возглавит «Монако» 15 октября
  • 15:47
    • Назван лучший игрок АПЛ в сентябре
  • 15:31
    • Стала известна дата обжалования ареста Мамаева
  • 13:32
    • Нападающий «Локомотива» приступил к беговой работе на поле
    Все новости спорта

    Федерер одолел Нисикори в Шанхае

    ATP Роджер Федерер Кеи Нисикори
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Шанхае.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В четвертьфинальном поединке первый номер посева одолел японца Кея Нисикори со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

    Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Федерер 10 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов. На счету его соперника ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

    На тай-брейке во второй партии швейцарец уступал 1:4, но сумел взять шесть очков подряд.

  • Джокович встретится со Зверевым в полуфинале турнира в Шанхае
  • Читайте по теме

    • За выход в финал Федерер поспорит с хорватом Борной Чоричем, победившим австралийца Мэттью Эбдена — 7:5, 6:4. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ренессанс Джоковича. Серб завоевал 14-й титул на ТБШ
  • 10/09/2018 в 15:25
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на футбол 12 октября 2018 года
  • 3.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Эквадор добудет победу на Ближнем Востоке
  • Катар — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Динамо Минск» постарается взять очки в игре с «Локомотивом»
  • «Динамо Минск» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
  • Порадуют ли «соколы» своих зрителей?
  • Саудовская Аравия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Четыре очка Панарина, 30 сейвов Варламова и разгром чемпионаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 октября 09:090
  • 11:36
    • Поляк рассудит Россию и Турцию в матче Лиги наций
  • 09:58
    • Нурмагомедов и Макгрегор будут временно дисквалифицированы
  • 00:42
    • Сборная России сыграла вничью со шведами в Лиге наций
    Хосе Кальехон Футбол Кто больше всех создает? Топ-10 креативных игроков ЕвропыРейтинг футболистов, которые создали наибольшее количество голевых моментов в этом сезоне Вчера в 21:410
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бельгия единолично возглавит группу
  • 3.80
    •
  • 16:51
    • Сборная Южной Кореи обыграла команду Уругвая в товарищеском матче
  • 16:24
    • Болт оформил дубль в товарищеском матче
  • 16:12
    • Экс-форвард «МанСити» и сборной Греции завершил карьеру
    Ромелу Лукаку Футбол Страдания Лукаку. Стоит ли «МЮ» усадить его в запас?Бельгиец переживает тяжелый период в карьере Вчера в 13:130
  • 16:00
    • Самедов не хочет делать поспешных выводов по Кокорину и Мамаеву
  • 12:15
    • «Трактор» уволил главного тренера
  • 11:46
    • Джокович встретится со Зверевым в полуфинале турнира в Шанхае
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие