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    Касаткина и Шарапова сохранили позиции в рейтинге WTA

    WTA Дарья Касаткина Мария Шарапова Симона Халеп Каролин Возняцки Анжелик Кербер
    Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисисток мира.

    Дарья Касаткина
    Дарья Касаткина
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    Лидирует в рейтинге румынка Симона Халеп, за которой следуют датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелик Кербер.

    Россиянки Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах.

    Рейтинг WTA от 24 сентября:

    1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко

    2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5506

    3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5295

    4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725

    5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585

    6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555

    7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4475

    8 (7). Наоми Осака (Япония) — 4390.

    9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912.

    10 (11). Юлия Гёргес (Германия) — 3730.

    13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355

    24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003…

    39 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1335…

    41 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…

    83 (86). Елена Веснина (Россия) — 742...

    89 (84). Евгения Родина (Россия) — 699…

    98 (102) Анна Блинкова (Россия) — 619. 0

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