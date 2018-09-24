Касаткина и Шарапова сохранили позиции в рейтинге WTA

Лидирует в рейтинге румынка Симона Халеп, за которой следуют датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелик Кербер.
Россиянки Дарья Касаткина и Мария Шарапова остались на 13-м и 24-м местах.
Рейтинг WTA от 24 сентября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 5506
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5295
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4725
5 (5). Петра Квитова (Чехия) — 4585
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4555
7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4475
8 (7). Наоми Осака (Япония) — 4390.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3912.
10 (11). Юлия Гёргес (Германия) — 3730.
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3355
24 (24). Мария Шарапова (Россия) — 2003…
39 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1335…
41 (42). Екатерина Макарова (Россия) — 1216…
83 (86). Елена Веснина (Россия) — 742...
89 (84). Евгения Родина (Россия) — 699…
98 (102) Анна Блинкова (Россия) — 619. 0