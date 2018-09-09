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    Осака стала победительницей US Open

    US Open WTA Серена Уильямс Наоми Осака
    Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

    Наоми Осака
    Наоми Осака
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    В финальном поединке 20-летняя спортсменка обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4.

    Встреча запомнилась тем, что главный судья Карлос Рамос во втором сете оштрафовал Серену сначала на одно очко, а затем — на один гейм.

    Причиной послужили подсказки тренера с трибун и недостойное поведение (разбитая ракетка). В перерыве Уильямс назвала Рамоса «вором», за что и поплатилась проигранным геймом.

    Матч продолжался 1 час 19 минут. На счету Уильямс 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из шести. Осака сделала 6 эйсов, 1 двойную ошибку и реализована 4 из 5 возможных брейков.

    Осака впервые выступила в финале турнира Большого шлема и с первого раза одержала победу на US Open.

    Серена Уильямс упустила возможность выиграть 24-й титул на ТБШ и сравняться по этому показателю с Маргарет Корт. 0

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