Осака стала победительницей US Open

Японская теннисисткастала победительницей Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

Наоми Осака usopen.org 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В финальном поединке 20-летняя спортсменка обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4.

Встреча запомнилась тем, что главный судья Карлос Рамос во втором сете оштрафовал Серену сначала на одно очко, а затем — на один гейм.

Причиной послужили подсказки тренера с трибун и недостойное поведение (разбитая ракетка). В перерыве Уильямс назвала Рамоса «вором», за что и поплатилась проигранным геймом.

Матч продолжался 1 час 19 минут. На счету Уильямс 3 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из шести. Осака сделала 6 эйсов, 1 двойную ошибку и реализована 4 из 5 возможных брейков.

Осака впервые выступила в финале турнира Большого шлема и с первого раза одержала победу на US Open.

Серена Уильямс упустила возможность выиграть 24-й титул на ТБШ и сравняться по этому показателю с Маргарет Корт. 0