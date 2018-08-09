Хачанов и Медведев — в третьем круге «Мастерса» в Торонто

Российский теннисиств вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Торонто.

В поединке второго раунда он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, со счетом 6:4, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте полтора часа. Хачанов 7 раз подал навылет, обошелся без ошибок на подаче и реализовал оба брейк-поинта из двух возможных. На счету Карреньо-Бусты 4 эйса, 2 двойные ошибки и один брейк.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Хачанов поспорит с американцем Джоном Изнером.

Еще один россиянин Даниил Медведев сломил сопротивление канадца Феликса Оже-Альяссима — 3:6, 6:4, 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 38 минут. На счету Медведева 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-поинта из 9. Его соперник отметился 9 подачами навылет, 4 двойными ошибками и реализовал 4 брейк-поинта из 8.

Следующим соперником Медведева станет представитель Германии Александр Зверев, получивший второй номер посева.

А вот Михаил Южный, заменивший на турнире аргентинца Хуана-Мартина Дель Потро, проиграл голландцу Робину Хасе — 5:7, 2:6. Евгений Донской тоже прекратил борьбу, уступив южноафриканцу Кевину Андерсону - 6:4, 2:6, 6:7 (0:7).

Отметим также успешный старт на турнире Рафаэля Надаля. Первый номер посева в своем стартовом матче победил француза Бенуа Пэра со счетом 6:2, 6:3. 0