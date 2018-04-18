Андреев считает сборную Латвии очень сильным соперником

Капитан женской сборной Россииподелился ожиданиями от матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Латвии.

Матч пройдет 21-22 апреля в Ханты-Мансийске на грунтовом покрытии.

«Все девушки в хорошем расположении духа, готовятся с полной отдачей. Наша задача – подойти к самому матчу в наилучшем состоянии.

Сборная Латвии сейчас очень сильный соперник. Этот этап Кубка Федерации свел достойные команды. Потому оценивать шансы я бы не стал.

Одно могу сказать с уверенностью – нас ждет интересный и трудный поединок. Как для команды пройдет период адаптации – покажет игра», – цитирует Андреева пресс-служба Федерации тенниса России.