ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Андреев считает сборную Латвии очень сильным соперником

    Кубок Федерации WTA Игорь Андреев
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Игорь Андреев (слева)
    На фото:Игорь Андреев (слева)
    Капитан женской сборной России Игорь Андреев поделился ожиданиями от матча плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации против команды Латвии.

    Матч пройдет 21-22 апреля в Ханты-Мансийске на грунтовом покрытии.

    «Все девушки в хорошем расположении духа, готовятся с полной отдачей. Наша задача – подойти к самому матчу в наилучшем состоянии.

    Сборная Латвии сейчас очень сильный соперник. Этот этап Кубка Федерации свел достойные команды. Потому оценивать шансы я бы не стал.

    Одно могу сказать с уверенностью – нас ждет интересный и трудный поединок. Как для команды пройдет период адаптации – покажет игра», – цитирует Андреева пресс-служба Федерации тенниса России.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 11/04
    • Стали известны составы сборных России и Латвии на матч Кубка Федерации
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Энди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – Уимблдона50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Мария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правилМария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииМария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортМария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной среде
    Подробный разбор
  • New love story. Шарапова встречается с британским мультимиллионером
  • Российская теннисистка готовится не только к грунтовому сезону, но и к свадьбе
    •
  • Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи
  • Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Остановил ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?
  • «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
  • 2,25
    •
  • «Коламбус» и «Вашингтон» начнут четвертый матч осторожно
  • «Коламбус» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 апреля
  • 2,18
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 17:07
    • Джокович с десятого матчбола одолел Чорича в Монте-Карло
  • 14:33
    • Шарапова сыграет на турнире в Бирмингеме
  • 14:01
    • Медведев не сумел выйти в третий круг турнира в Монте-Карло
  • 13:48
    • Хачанов вышел в третий круг турнира в Монте-Карло, где может сыграть с Надалем
  • 09:50
    • Донской вышел в четвертьфинал «челленджера» в Наньчане
  • 17/04
    • Рублев проиграл Тиму во втором круге турнира в Монте-Карло
  • 17/04
    • Донской с победы стартовал на «челленджере» в Китае
  • 16/04
    • Рублев стартовал с победы в Монте-Карло
  • 16/04
    • Рублев улучшил свое положение в рейтинге ATP
  • 16/04
    • Кузнецова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
  • 16/04
    • Джонсон – победитель турнира в Хьюстоне
  • 15/04
    • Джонсон и Сандгрен поборются за титул в Хьюстоне
  • 14/04
    • Ватутин уступил испанцу Андухару в четвертьфинале турнира в Марракеше
  • 14/04
    • Джонсон обыграл Изнера и вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне
  • 13/04
    • Донской не смог выйти в полуфинал турнира в Тайбэе
  • 12/04
    • Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Лугано
  • 11/04
    • Ватутин вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше
  • 11/04
    • Касаткина не сыграет в Кубке федерации из-за травмы
  • 11/04
    • Стали известны составы сборных России и Латвии на матч Кубка Федерации
  • 11/04
    • Родина уступила Линетт в первом круге турнира в Боготе
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова