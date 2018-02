Буря над Пхенчханом, провальный старт хоккеистов и очередные скандалы

Ураган против биатлона

В среду Пхенчхан накрыл ураган. Порывы шквального ветра сносили палатки, щиты и ограждения, из-за чего в Олимпийском парке появились пострадавшие, не успевшие своевременно эвакуироваться в какое-нибудь надежное здание.

Олимпийский парк был закрыт, запланированная на 11 утра женская индивидуальная гонка по биатлону была сдвинута на 15 февраля, когда также запланирована мужская индивидуальная гонка. В итоге женская должна начаться в четверг в 11.15, а мужская – в 14.20.

Та же участь постигла и соревнования по женскому слалому, которые перенесли на 16 февраля.

Были серьезные вопросы и по хоккейному матчу Россия-Словакия — у ледовой арены, где он должен был пройти ветер бушевал особенно яростно. В итоге матч все же состоялся.

Фигурное катание. Короткие программы у спортивных пар Непогода уже не первый раз срывает соревнования в Пхенчхане, недаром это самый холодный район Южной Кореи. Так, в субботу, 10 февраля, эффективная температура упала до -23 градусов, из-за чего были перенесены соревнования горнолыжников.

Удалось разыграть медали только в суперкомбинации, а вот заезды у женщин в слаломе и гигантском слаломе и у мужчин в скоростном спуске пришлось перенести из-за сильного ветра.

Наверняка погодные катаклизмы не в последний раз вмешиваются в ход соревнований.

Позорный старт команды Знарка

После того, как стало ясно, что НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду, российская команда сразу стала главным фаворитом Игр в Корее.

Сыгранный коллектив второй по силе лиги на планете, состоящий преимущественно из игроков СКА, против легионеров КХЛ, молодежи из США, и хоккеистов из лиг Швеции, Финляндии и прочих Германий — что могло пойти не так?

Проблема большинства. Россия упустила победу над Словакией Россия проиграла Словакии в стартовом матче группового турнира Олимпиады-2018 Перед турниром «Красная машина», как именовала команду пресс-служба ФХР, пока на нее не цыкнули из МОК, провела ряд ничего не значащих контрольных матчей, больше напоминавших тренировки, но в игровой ритм войти, кажется успела.

Тем не менее команда Олега Знарка споткнулась на первом же сопернике — сборной Словакии, слабейшей команде своей группы. Атлеты из России вели со счетом 2:0, чтобы проиграть в итоге 2:3.

Почему это поражение можно назвать позорным или даже унизительным? Потому, что сборная России состоит на 90% из богатейшего и сильнейшего в КХЛ клуба СКА, в котором играют такие звезды как Дацюк и Ковальчук.

Хоккей. Словакия — Россия 3:2 Сборная Словакии состоит из игроков 14 клубов национального чемпионата и первенства Чехии. Лишь один из их хоккеистов выступает в КХЛ.

Главной звезде словаков Ладиславу Надю, проведшему 435 матчей в НХЛ, уже 38 лет, и это его первая Олимпиада. Их основной вратарь – из восьмой команды чешской лиги.

Да, в параллельном матче сборная США так же неожиданно проиграла сборной Словении. Но собранные с миру по нитке американцы в таком составе не играли вообще никогда и чего от них ждать на турнире не знает никто.

Олег Знарок готовил команду четыре года и ехал в Корею за олимпийским золотом.Перспективы которого теперь совсем неочевидны.

С надеждой на золото

А вот соревнования спортивных пар в фигурном катании подарили российским болельщикам хорошее настроение.

Заявка на золото. Тарасова и Морозов преследуют китайцев Победители двух последних чемпионатов Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов после идеально откатаной короткой программы меньше чем на бал отстают от лидирующего дуэта из Китая Суй Венцзин — Хан Кон, а идущие на третьем месте канадцы Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд уступают россиянам почти пять баллов.

И хотя федерация фигурного катания России изначально в парном катании ориентировалась на серебро, после такого проката хочется мечтать о золоте. Серебро ОИ-2018 у Тарасовой и Морозова есть — завоевано в командном турнире. Самое время ставить более высокие цели.

Все решится уже завтра.

Подпорченный триумф

В далеком уже 2006 году американскому сноубордисту Шону Уайту было 19 лет и он выиграл своё первое олимпийского золото в хафпайпе — на играх в Турине. Ностальгическое видео прилагается.

Shaun White just won ANOTHER GOLD. Never forget the then 19-year-old's epic save after winning gold back in 2006 — «I'm talkin about Mountain Dews, baby!» #Olympics pic.twitter.com/ipwAhjKFYd — theCHIVE (@theCHIVE) 14 февраля 2018 г.

В Ванкувере-2010 американец повторил свое достижение, а вот в Сочи Шон неожиданно провалился, в итоге заняв только 4-е место и сенсационно оставшись без медали. И вот спустя 4 года после этой неудачи Шон Уайт добился своего золотого хет-трика.

Но не все так гладко в жизни олимпийца. На пресс-конференции после победы журналисты обратились к нему с не слишком приятными вопросами по поводу обвинений в сексуальном харрасменте, которые выдвинула Лена Завайде, бывшая участница его музыкальной группы Bad Things.

After Shaun White's historic Olympic victory, he was asked to address previous allegations of sexual harassment at a press conference https://t.co/3KDA9G67sC pic.twitter.com/D2mIJG0rKW — CNN (@CNN) 14 февраля 2018 г.

В 2016 году она подала на него в суд, но звездный атлет в 2017 году сумел урегулировать вопрос. Теперь же, после того, как движение в защиту прав женщин пережило подъем, Шону придется вспоминать об этой истории еще не раз. То, как он отмахнулся от вопроса на пресс-конференции вызвало серьезное возмущение в социальных сетях.

В поисках любви

14 февраля весь мир празднует День влюбленных Не осталась в стороне и звездная американская горнолыжница Линдси Вонн, которая захотела найти себе пару на Валентинов день.

«Судя по всему, сегодня Валентинов день… Я вовсе забыла об этом, потому что сейчас нахожусь на Олимпиаде и я одинока. Кто-нибудь еще тут одинок и хочет быть моей парой?» – написала американка в твиттере.

Hey @lindseyvonn my friend @Richardjouve is the best valentine you could find! — Martin Fourcade (@martinfkde) 14 февраля 2018 г.

На выручке американской красавице бросился, среди прочих, не менее звездный биатлонист Мартен Фуркад, который попытался свести Вонн со своим соотечественником, лыжником Ришаром Жувом. По словам Фуркада, Жув – лучшая пара, какую горнолыжница могла бы найти.

В борьбу за сердце красавицы включились даже спортивные журналисты.

Hi Lindsey, here is Mattia. You can find me at the IBC (Discovery) from 8 AM till 11.30 PM, always close to a German guy called @THlus. I’m available, he’s not. 😊 pic.twitter.com/hSfAxDAgjI — Mattia Fontana (@mattiafontana83) 14 февраля 2018 г.

Но сильнее всех тронул сердце Вонн поклонник, который не стал ей петь серенады, а сделал пожертвование в ее благотворительный фонд, созданный, чтобы давать возможность учиться и заниматься спортом девочкам, не имеющим таких возможностей.

Omg thank you!! Best gift ever!❤️ https://t.co/A9ohCUL6Y9 — lindsey vonn (@lindseyvonn) 14 февраля 2018 г.

Гадость дня

Канадская шорт-трекистка Ким Бутен завоевала бронзуы на Олимпиаде в Пхёнчхане на дистанции 500 м, но радость от этого успеха ей подпортили оскорбления и угрозы смерти от корейских фанатов.

Дело в том, что спортсменка, финишировавшая четвёртой, получила медаль после дисквалификации хозяйки соревнований Чхве Мин Чон.

После объявления итогов тысячи болельщиков из Южной Кореи стали оскорблять Бутен в социальных сетях. Ей написали среди прочего: «Поздравляем с грязной медалью», «Канада, ты научила Ким Бутен жульничать», «Если я тебя найду, ты умрёшь». Во многих сообщениях был добавлен эмодзи с ножом.

Гнев корейцев был вызван тем, что во время гонки Бутен отпихнула кореянку, но не была наказана за это, в то время как Чхве Мин Чон дисквалифицировали за куда меньшее прегрешение.

I think someone has to be disqualified! pic.twitter.com/v4YzWhuwgF — ❄️이닌•イニン(*´ෆ⁾⁾⁾)❄️ (@hyen_8497) 13 февраля 2018 г.

В результате Ким решила закрыть доступ к своим страницам в «Твиттере» и «Инстаграме», а на церемонии награждения не могла сдержать слез.

МОК назвал произошедшее прискорбным, но подчеркнул, что контролировать социальные сети не в его силах и полномочиях.

Практика интернет-буллинга очень развита в корейских социальных сетях — тысячи и тысячи фанатов запросто могут затравить не понравившуюся им поп-звезду или киноактера, причем буквально до смерти — случаи, когда жертвы таких кибер-атак в конечном счете сводили счеты с жизнью, к сожалению, далеко не единичны.