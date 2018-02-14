Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Буря над Пхенчханом, провальный старт хоккеистов и очередные скандалы

    Все, чем запомнился пятый день соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане-2018

    Сборная России Биатлон Хоккей Шорт-трек Лыжные гонки Сноуборд Фигурное катание Скандалы Курьезы Между тем
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    В Пхенчхане ветрено
    В Пхенчхане ветрено
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    В среду, 14 февраля, в борьбу за Олимпийское золото на Играх в Пхенчхане вступили хоккеисты из России. И сделали это не слишком удачно. Куда успешнее были российские фигуристы. А в Корее тем временем разгулялась непогода и агрессивные болельщики.

    Ураган против биатлона

    В среду Пхенчхан накрыл ураган. Порывы шквального ветра сносили палатки, щиты и ограждения, из-за чего в Олимпийском парке появились пострадавшие, не успевшие своевременно эвакуироваться в какое-нибудь надежное здание.

    Олимпийский парк был закрыт, запланированная на 11 утра женская индивидуальная гонка по биатлону была сдвинута на 15 февраля, когда также запланирована мужская индивидуальная гонка. В итоге женская должна начаться в четверг в 11.15, а мужская – в 14.20.

    Та же участь постигла и соревнования по женскому слалому, которые перенесли на 16 февраля.

    Были серьезные вопросы и по хоккейному матчу Россия-Словакия — у ледовой арены, где он должен был пройти ветер бушевал особенно яростно. В итоге матч все же состоялся.

    Фигурное катание. Короткие программы у спортивных пар Непогода уже не первый раз срывает соревнования в Пхенчхане, недаром это самый холодный район Южной Кореи. Так, в субботу, 10 февраля, эффективная температура упала до -23 градусов, из-за чего были перенесены соревнования горнолыжников.

    Удалось разыграть медали только в суперкомбинации, а вот заезды у женщин в слаломе и гигантском слаломе и у мужчин в скоростном спуске пришлось перенести из-за сильного ветра.

    Наверняка погодные катаклизмы не в последний раз вмешиваются в ход соревнований.

    Позорный старт команды Знарка

    После того, как стало ясно, что НХЛ не отпустит своих игроков на Олимпиаду, российская команда сразу стала главным фаворитом Игр в Корее.

    Сыгранный коллектив второй по силе лиги на планете, состоящий преимущественно из игроков СКА, против легионеров КХЛ, молодежи из США, и хоккеистов из лиг Швеции, Финляндии и прочих Германий — что могло пойти не так?

    Проблема большинства. Россия упустила победу над Словакией Россия проиграла Словакии в стартовом матче группового турнира Олимпиады-2018 Перед турниром «Красная машина», как именовала команду пресс-служба ФХР, пока на нее не цыкнули из МОК, провела ряд ничего не значащих контрольных матчей, больше напоминавших тренировки, но в игровой ритм войти, кажется успела.

    Тем не менее команда Олега Знарка споткнулась на первом же сопернике — сборной Словакии, слабейшей команде своей группы. Атлеты из России вели со счетом 2:0, чтобы проиграть в итоге 2:3.

    Почему это поражение можно назвать позорным или даже унизительным? Потому, что сборная России состоит на 90% из богатейшего и сильнейшего в КХЛ клуба СКА, в котором играют такие звезды как Дацюк и Ковальчук.

    Хоккей. Словакия — Россия 3:2 Сборная Словакии состоит из игроков 14 клубов национального чемпионата и первенства Чехии. Лишь один из их хоккеистов выступает в КХЛ.

    Главной звезде словаков Ладиславу Надю, проведшему 435 матчей в НХЛ, уже 38 лет, и это его первая Олимпиада. Их основной вратарь – из восьмой команды чешской лиги.

    Да, в параллельном матче сборная США так же неожиданно проиграла сборной Словении. Но собранные с миру по нитке американцы в таком составе не играли вообще никогда и чего от них ждать на турнире не знает никто.

    Олег Знарок готовил команду четыре года и ехал в Корею за олимпийским золотом.Перспективы которого теперь совсем неочевидны.

    С надеждой на золото

    А вот соревнования спортивных пар в фигурном катании подарили российским болельщикам хорошее настроение.

    Заявка на золото. Тарасова и Морозов преследуют китайцев Победители двух последних чемпионатов Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов после идеально откатаной короткой программы меньше чем на бал отстают от лидирующего дуэта из Китая Суй Венцзин — Хан Кон, а идущие на третьем месте канадцы Мэйган Дюамель и Эрик Рэдфорд уступают россиянам почти пять баллов.

    И хотя федерация фигурного катания России изначально в парном катании ориентировалась на серебро, после такого проката хочется мечтать о золоте. Серебро ОИ-2018 у Тарасовой и Морозова есть — завоевано в командном турнире. Самое время ставить более высокие цели.

    Все решится уже завтра.

    Подпорченный триумф

    В далеком уже 2006 году американскому сноубордисту Шону Уайту было 19 лет и он выиграл своё первое олимпийского золото в хафпайпе — на играх в Турине. Ностальгическое видео прилагается.


    В Ванкувере-2010 американец повторил свое достижение, а вот в Сочи Шон неожиданно провалился, в итоге заняв только 4-е место и сенсационно оставшись без медали. И вот спустя 4 года после этой неудачи Шон Уайт добился своего золотого хет-трика.

    Но не все так гладко в жизни олимпийца. На пресс-конференции после победы журналисты обратились к нему с не слишком приятными вопросами по поводу обвинений в сексуальном харрасменте, которые выдвинула Лена Завайде, бывшая участница его музыкальной группы Bad Things.


    В 2016 году она подала на него в суд, но звездный атлет в 2017 году сумел урегулировать вопрос. Теперь же, после того, как движение в защиту прав женщин пережило подъем, Шону придется вспоминать об этой истории еще не раз. То, как он отмахнулся от вопроса на пресс-конференции вызвало серьезное возмущение в социальных сетях.

    В поисках любви

    14 февраля весь мир празднует День влюбленных Не осталась в стороне и звездная американская горнолыжница Линдси Вонн, которая захотела найти себе пару на Валентинов день.

    «Судя по всему, сегодня Валентинов день… Я вовсе забыла об этом, потому что сейчас нахожусь на Олимпиаде и я одинока. Кто-нибудь еще тут одинок и хочет быть моей парой?» – написала американка в твиттере.


    На выручке американской красавице бросился, среди прочих, не менее звездный биатлонист Мартен Фуркад, который попытался свести Вонн со своим соотечественником, лыжником Ришаром Жувом. По словам Фуркада, Жув – лучшая пара, какую горнолыжница могла бы найти.

    В борьбу за сердце красавицы включились даже спортивные журналисты.


    Но сильнее всех тронул сердце Вонн поклонник, который не стал ей петь серенады, а сделал пожертвование в ее благотворительный фонд, созданный, чтобы давать возможность учиться и заниматься спортом девочкам, не имеющим таких возможностей.


    Гадость дня

    Канадская шорт-трекистка Ким Бутен завоевала бронзуы на Олимпиаде в Пхёнчхане на дистанции 500 м, но радость от этого успеха ей подпортили оскорбления и угрозы смерти от корейских фанатов.

    Дело в том, что спортсменка, финишировавшая четвёртой, получила медаль после дисквалификации хозяйки соревнований Чхве Мин Чон.

    После объявления итогов тысячи болельщиков из Южной Кореи стали оскорблять Бутен в социальных сетях. Ей написали среди прочего: «Поздравляем с грязной медалью», «Канада, ты научила Ким Бутен жульничать», «Если я тебя найду, ты умрёшь». Во многих сообщениях был добавлен эмодзи с ножом.

    Гнев корейцев был вызван тем, что во время гонки Бутен отпихнула кореянку, но не была наказана за это, в то время как Чхве Мин Чон дисквалифицировали за куда меньшее прегрешение.


    В результате Ким решила закрыть доступ к своим страницам в «Твиттере» и «Инстаграме», а на церемонии награждения не могла сдержать слез.

    МОК назвал произошедшее прискорбным, но подчеркнул, что контролировать социальные сети не в его силах и полномочиях.

    Практика интернет-буллинга очень развита в корейских социальных сетях — тысячи и тысячи фанатов запросто могут затравить не понравившуюся им поп-звезду или киноактера, причем буквально до смерти — случаи, когда жертвы таких кибер-атак в конечном счете сводили счеты с жизнью, к сожалению, далеко не единичны.

    Олимпиада-2018ОнлайнРасписаниеМедалиФотоХоккейБиатлонФигурное катание
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • С больной головы на здоровую
  • Изучаем скандал с неприглашением двух чистых россиян на ОИ-2018
    •
  • Заявка на золото. Тарасова и Морозов преследуют китайцев
  • Реакция СМИ на короткую программу спортивных пар на Олимпиаде-2018
    •
  • 14/02
    • Седова: МОК объяснил, почему на Олимпиаду пригласили молодых россиян
  • 14/02
    • Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде
  • 14/02
    • Вяльбе: Нам по силам бороться за золотые медали
  • 14/02
    • Российские хоккеисты стартовали на ОИ-2018 с поражения
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаРоссияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Подробный разбор
  • С больной головы на здоровую
  • Изучаем скандал с неприглашением двух чистых россиян на ОИ-2018
    •
  • Заявка на золото. Тарасова и Морозов преследуют китайцев
  • Реакция СМИ на короткую программу спортивных пар на Олимпиаде-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия может крупно обыграть Словению
  • Россия – Словения. Прогноз и ставки на матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 16 февраля
  • 1,83
    •
  • «Питтсбург» — «Лос-Анджелес». Прервут ли «Кингз» серию поражений?
  • «Питтсбург» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля
  • 2,03
    •
    Олимпиада-2018. Главное
  • С больной головы на здоровую
  • Изучаем скандал с неприглашением двух чистых россиян на ОИ-2018
    •
  • Проблема большинства. Россия упустила победу над Словакией
  • Россия проиграла Словакии в стартовом матче группового турнира Олимпиады-2018
    •
  • Фигурное катание. Короткие программы у спортивных пар
  • Три российские пары фигуристов выступили в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане
    •
  • 18:43
    • Знарок: Сами отдали игру
  • 18:16
    • Дацюк: Спасибо Кошечкину, что закончили со счетом 2:3
  • 17:55
    • Ковальчук: Играли плохо, надо сделать выводы
  • 17:39
    • Российские хоккеисты стартовали на ОИ-2018 с поражения
  • 18:58
    • Стал известен состав российской команды саночников на эстафету Олимпиады-2018
  • 17:30
    • Сборная США проиграла Словении в овертайме
  • 17:04
    • Седова: МОК объяснил, почему на Олимпиаду пригласили молодых россиян
  • 16:38
    • Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами Пхенчхана
  • 14:19
    • Конькобежка Тер Морс выиграла золото Игр-2018 с олимпийским рекордом
  • 13:22
    • Вяльбе: Нам по силам бороться за золотые медали
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •