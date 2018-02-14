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Сегодня в 14:48 Фигурное катание. Короткие программы у спортивных пар Три российские пары фигуристов выступили в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане. Выше всех поднялись Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они заняли второе место,уступив лишь китайцам Вэньцзин Суй и Хань Цуню. Наталья Забияко и Александр Энберт стали 8-ми, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов — десятыми.