Фигурное катание. Короткие программы у спортивных пар
Три российские пары фигуристов выступили в короткой программе на Олимпиаде в Пхенчхане. Выше всех поднялись Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они заняли второе место,уступив лишь китайцам Вэньцзин Суй и Хань Цуню. Наталья Забияко и Александр Энберт стали 8-ми, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов — десятыми.
Фото Getty Images
Читайте по теме:Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на ОлимпиадеСегодня в 08:17 Заявка на золото. Тарасова и Морозов преследуют китайцевСегодня в 12:56
Популярные галереи