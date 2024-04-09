Американец Себастьян Корда сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 12:00 мск. Корда — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Корда

В прошлом году американец провел на грунте лишь четыре матча, в которых одержал лишь одну победу.

На Открытом чемпионате Франции Себастьян обыграл Маккензи Макдональда, после чего уступил Себастьяну Офнеру. А на «тысячниках» в Мадриде и Риме он вообще не выиграл ни матча.

Но это совсем не говорит о том, что Корда плохо играет на этом покрытии. В его случае все зависит от физического состояния.

В 2022-м Корда обыграл в Монте-Карло испанца Карлоса Алькара и в итоге дошел до четвертьфинала. В том же году он добрался до полуфинала в Эшториле и выиграл два матча на Ролан Гаррос.

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В текущем сезоне Корда прошел по два раунда в Аделаиде, на Australian Open и в Дубае. При этом только на двух турнирах он не выиграл ни матча.

Давидович-Фокина

Алехандро в 2023-м провалил «Мастерс» на Лазурном берегу, не сумев пройти даже первый раунд. Но за год до этого он добрался здесь до финала, в том числе благодаря победе над Новаком Джоковичем во втором раунде.

В отличие от прошлого сезона, в этом испанец решил начать грунтовую серию в Монте-Карло.

В марте Давидович-Фокина не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллс и прошел раунд в Майами.

Пока что самым успешным для него получился февраль — Давидович-Фокина дошел до четвертьфинала в Марселе и Дубае. Во втором случае он обыграл венгра Фабиана Марожана и чеха Якуба Меньшика.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.82, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.99.

Прогноз: оба чересчур непредсказуемы, поэтому на исход здесь точно нет смысла ставить.

Но при этом можно предположить, что зрителям матч между испанцем и американцем понравится — скорее всего, тут будет как минимум два нервных сета.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.