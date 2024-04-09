Корда
В прошлом году американец провел на грунте лишь четыре матча, в которых одержал лишь одну победу.
На Открытом чемпионате Франции Себастьян обыграл Маккензи Макдональда, после чего уступил Себастьяну Офнеру. А на «тысячниках» в Мадриде и Риме он вообще не выиграл ни матча.
Но это совсем не говорит о том, что Корда плохо играет на этом покрытии. В его случае все зависит от физического состояния.
В 2022-м Корда обыграл в Монте-Карло испанца Карлоса Алькара и в итоге дошел до четвертьфинала. В том же году он добрался до полуфинала в Эшториле и выиграл два матча на Ролан Гаррос.
В текущем сезоне Корда прошел по два раунда в Аделаиде, на Australian Open и в Дубае. При этом только на двух турнирах он не выиграл ни матча.
Давидович-Фокина
Алехандро в 2023-м провалил «Мастерс» на Лазурном берегу, не сумев пройти даже первый раунд. Но за год до этого он добрался здесь до финала, в том числе благодаря победе над Новаком Джоковичем во втором раунде.
В отличие от прошлого сезона, в этом испанец решил начать грунтовую серию в Монте-Карло.
В марте Давидович-Фокина не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллс и прошел раунд в Майами.
Пока что самым успешным для него получился февраль — Давидович-Фокина дошел до четвертьфинала в Марселе и Дубае. Во втором случае он обыграл венгра Фабиана Марожана и чеха Якуба Меньшика.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.82, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.99.
Прогноз: оба чересчур непредсказуемы, поэтому на исход здесь точно нет смысла ставить.
- 2.08Кецманович — Берреттини: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.01Де Минор — Вавринка: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.92Монфис — Томпсон: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Но при этом можно предположить, что зрителям матч между испанцем и американцем понравится — скорее всего, тут будет как минимум два нервных сета.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.