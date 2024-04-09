2-й таймУдинезе — ИнтерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Удинезе» — «Интер». Онлайн Виктор БонифейсТрансферный дайджест. 2-8 апреля Брендан Аллен и Крис КертисТрудовая победа Аллена, очередной провал Эрнандеза. Обзор карда UFC Vegas 90
  • 20:52
    • Паскаль Янсен может сменить Абаскаля на посту главного тренера «Спартака»
  • 19:53
    • Хачанов победил Норри в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло
  • 19:25
    • Сафиуллин уверенно вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло
  • 19:23
    • «Локомотив» снова победил «Трактор» и стал первым финалистом Кубка Гагарина
  • 18:58
    • «Оренбург» одержал уверенную победу над «Рубином» в матче РПЛ
  • 21:45
    • Акинфеева признали лучшим футболистом ЦСКА в марте
  • 21:31
    • «Химки» вырвали победу у «Арсенала» и вернули лидерство в Первой лиге
    Все новости спорта

    Корде и Давидовичу-Фокине понадобится третий сет?

    Корда — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 9 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Себастьян Корда Прогнозы на Алехандро Давидович-Фокина
    Прогноз и ставки на Корда — Давидович-Фокина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алехандро Давидович-Фокина
    Американец Себастьян Корда сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 12:00 мск. Корда — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Корда

    В прошлом году американец провел на грунте лишь четыре матча, в которых одержал лишь одну победу.

    На Открытом чемпионате Франции Себастьян обыграл Маккензи Макдональда, после чего уступил Себастьяну Офнеру. А на «тысячниках» в Мадриде и Риме он вообще не выиграл ни матча.

    Но это совсем не говорит о том, что Корда плохо играет на этом покрытии. В его случае все зависит от физического состояния.

    В 2022-м Корда обыграл в Монте-Карло испанца Карлоса Алькара и в итоге дошел до четвертьфинала. В том же году он добрался до полуфинала в Эшториле и выиграл два матча на Ролан Гаррос.

    Все прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Корда прошел по два раунда в Аделаиде, на Australian Open и в Дубае. При этом только на двух турнирах он не выиграл ни матча.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в 2023-м провалил «Мастерс» на Лазурном берегу, не сумев пройти даже первый раунд. Но за год до этого он добрался здесь до финала, в том числе благодаря победе над Новаком Джоковичем во втором раунде.

    В отличие от прошлого сезона, в этом испанец решил начать грунтовую серию в Монте-Карло.

    В марте Давидович-Фокина не выиграл ни одного матча в Индиан-Уэллс и прошел раунд в Майами.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Пока что самым успешным для него получился февраль — Давидович-Фокина дошел до четвертьфинала в Марселе и Дубае. Во втором случае он обыграл венгра Фабиана Марожана и чеха Якуба Меньшика.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 1.82, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.99.

    Прогноз: оба чересчур непредсказуемы, поэтому на исход здесь точно нет смысла ставить.

    Но при этом можно предположить, что зрителям матч между испанцем и американцем понравится — скорее всего, тут будет как минимум два нервных сета.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Каса Пия — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Торонто — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Де Минор — Вавринка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кецманович — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кара-Балта — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Ухань Три Таунс
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Миллуолл — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ковентри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина с коэффициентом 1.93. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на теннис. Корде и Давидовичу-Фокине понадобится третий сет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры