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    Американцы снова будут разгромлены

    «Америка» — «Нью-Инглэнд Революшн». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Америка» — «Нью-Инглэнд Революшн»
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    «Нью-Инглэнд Революшн»
    10 апреля в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Америка» и «Нью-Инглэнд Революшн». Начало игры — в 05:30 мск. «Америка» — «Нью-Инглэнд Революшн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Америка»

    Турнирное положение: «Америка» привычно ставит перед собой максимальные задачи. В чемпионате Мексики команда сейчас находится на 2 месте.

    При этом «Америка» отстает от лидера лишь по дополнительным показателям. Да и проиграла команда всего 1 раз в 14 встречах.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Америка» расписала мировую с «Сантос Лагуной» (1:1).

    В пяти своих последних матчах «Америка» добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    В первом матче с американцами «Америка» победила. Мексиканцы буквально смяли оборону соперника (4:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит весьма прилично. Да и подбор игроков у команды по именам вполне качественный.

    Мексиканцы не проигрывают уже 4 матча кряду. Да и вообще, команда выглядит куда мощнее американцев.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Америка» уж точно постарается повторно разгромить соперника.

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Турнирное положение: В своем чемпионате «Нью-Инглэнд Революшн» выступает крайне неудачно. Ныне команда пребывает на 15 месте таблицы.

    Притом, что «Нью-Инглэнд Революшн» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. В 6 поединках МЛС в воротах команды побывало 11 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла свою первую викторию. «Нью-Инглэнд Революшн» дома минимально одолел «Шарлотт».

    В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. В этих поединках игроки «Нью-Инглэнд Революшн» забили 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Последняя виктория явно прибавляет оптимизма. Да и разгромное поражение в первой встрече фактически нивелировало шансы на проход в полуфинал.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Нью-Инглэнд Революшн» выглядит слабовато. Да и противостоять мексиканцам команда пока не способна.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. «Нью-Инглэнд Революшн» уже смело может играть без оглядки на тылы.

    Плюс ко всему, «Нью-Инглэнд Революшн» имеет явные проблемы в организации игры. Да и стабильность результатов явно не запишешь в союзники команды.

    Наверняка американцы будут рисковать. «Нью-Инглэнд Революшн» постарается напоследок громко хлопнуть дверью.

    Статистика для ставок

    • «Америка» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Нью-Инглэнд Революшн» выиграл лишь 1 раз в своем чемпионате

    • в первом поединке этих соперников сильнее оказались мексиканцы (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Америка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 8.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.67 и 2.21.

    Прогноз: Номинальные хозяева уже одной ногой в полуфинале, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

    «Америка» выглядит мощнее соперника, и явно постарается еще раз разгромить американцев.

    Ставка: Фора «Америки» -2.5 за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.54

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    Ставка и прогноз на матч «Америка» — «Нью-Инглэнд Революшн» с коэффициентом 3.20. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на футбол. Американцы снова будут разгромлены
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