Проблема большинства. Россия упустила победу над Словакией

Как и предполагалось, место первого номера России в матче со Словакией получил вратарь «Магнитки», дублером которого выступил Илья Сорокин. В запасе остались защитник Егор Яковлев и нападающий Илья Каблуков. Пары защиты абсолютно ожидаемо оказались собраны по клубной прописке, а в атаке ставка была сделана на связки СКА. Лишь четвертая тройка оказалась сформирована на связке двух форвардов ЦСКА —. 13-м нападающий в заявке оказался еще один представитель московского клуба —

Словакия — Россия 3:2. Онлайн

Словакия, вопреки ожиданиям, в воротах сделала ставку на голкипера чешского «Оломоуца» Бранислава Конрада, тогда как Ян Лацо остался запасным.

Хоккей. Словакия — Россия 3:2 Старт поединка оказался супер успешным для нашей сборной. До 5-й минуты Россия вела в счете 2:0. Вячеслав Войнов от синей линии набрасывал на пятак, и шайба рикошетом от Николая Прохоркина, которой боролся с Петером Черешняком перед воротами, влетела в сетку. Еще через минуту с небольшим Никита Гусев набрасывал в похожем стиле от левого бортика, а Кирилл Капризов на среднем пятачке подправил полет шайбы клюшкой. Почти сразу подопечные Олега Знарка получили возможность реализовать большинство, однако добить деморализованного соперника не сумели.

А затем Россия попросту расслабилась. Спокойно контролируя ход встречи, и рассчитывая на ошибки Словакии, россияне сами ошиблись дважды, позволив сопернику восстановить статус-кво. Петер Олвецки и Мартин Бакош забросили очень похожие шайбы после прохода по правому бортику на контратаках. Первый бросок Василий Кошечкин пустил между щитков, второй — в ближний угол.

Последние секунды первого и старт второго периодов Россия снова провела в большинстве, но снова безрезультативно, хотя Павел Дацюк каркас ворот Бранислава Конрада один раз потревожил. Именно Дацюк в эти минуты взял на себя роль лидера, создавая большинство моментов для России. Форвард СКА сам мог выводить Россию вперед, разобравшись с защитником и выйдя на вратаря, но Конрад умело закрыл площадь ворот.

Словакия достаточно неплохо использовала активный прессинг, и лишь в середине второго периода на протяжении двух-трех минут нашей команде удалось закрыть соперника в их зоне, но использовать свои моменты красно-белые не сумели. А уже концовка периода осталась за Словакией, которая получила большинство сначала пять на четыре, а затем четыре на три. Несколько хороших моментов подопечные Крейга Рэмзи, к счастью для нас, также не реализовали.

Василий Кошечкин пропускает шайбу Фото: Getty Images

Старт третьего периода подарил России надежду — очередное удаление в составе Словакии, которое снова не принесло плодов. А затем Вячеслав Войнов и Иван Телегин один за другим получили два подряд штрафа за задержку игры, выбрасывая шайбу за пределы площадки. В итоге Словакия своим шансом воспользовалась. Петер Черешняк мощным броском низом от синей линии впервые вывел Словакию вперед.

Почти сразу Россия получила очередное большинство, но кроме хорошего контроля шайбы реальных моментов не создала, зато Словакия едва не использовала выход два в одного в меньшинстве — нашу команду спас Василий Кошечкин. Следом Иван Телегин снова заработал численное преимущество для России, и снова момент создали, не мы, а словаки. Второй подряд выход на ворота за два меньшинства не использовал Патрик Лампер.

Хоккей. Олимпиада-2018. Группа B Словакия — Россия 3:2 (2:2, 0:0, 1:0) Голы: Прохокин — (Гавриков, Войнов), 02:54 — 0:1; Капризов — (Гусев), 04:08 — 0:2; Олвецкин — (Граняк), 16:05 — 1:2; Бакош, 17:55 — 2:2; Черешняк — (Гашчак, Бакош — больш.), 48:30 — 3:2Вратари: Конрад — КошечкинШтраф: 12 — 10Броски: 19 (4+8+7) — 22 (8+9+5)

Пять раз Россия имела численное преимущество в матче, но создала не так уж много голевых моментов, а в конце третьего периода за полторы минуты до сирены, когда нужно было сравнивать счет, Алексей Марченко оставил Россию в меньшинстве, и лишил своих партнеров шансов на последний штурм ворот соперника.

Россия проиграла стартовый матч турнира, но посыпать голову пеплом не стоит. США также проиграли Словении в первом матчей нашей группы. В конце концов, в плей-офф выходят все команды группового раунда. Вопрос лишь в том, что четыре лучшие попадут сразу в четвертьфиналы, а остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.

Следующую игру наша команда проведет против сборной Словении 16 февраля в 10:40 по московскому времени.