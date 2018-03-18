Российские паралимпийцы заняли второе место в медальном зачете Игр-2018

На фото: Алексей Иванов и Михалина Лысова pyeongchang2018.com

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В Пхенчхане завершилась соревновательная часть Паралимпийских игр 2018 года.

На этих соревнованиях российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали 24 медали — 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. Это позволило занять второе место в медальном зачете.

Победителем медального зачета стала сборная США. На счету американцев 36 наград (13, 15, 8). Тройку лучших замкнули канадцы - 28 медалей (8, 4, 16).

Также в десятку лучших попали команды Франции (7, 8, 5), Германии (7, 8, 4), Украины (7, 7, 8), Словакии (6, 4, 1), Белоруссии (4, 4, 4), Японии (3, 4, 3) и Нидерландов (3, 3, 1).