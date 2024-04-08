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    «Локомотив» снова победил «Трактор» и стал первым финалистом Кубка Гагарина

    «Трактор» — «Локомотив»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина челябинский «Трактор» снова уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:3 и выбыл из турнира.

    Мартин Гернат — автор победной шайбы
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    Мартин Гернат — автор победной шайбы

    На 11-й минуте счет открыл Мартин Гернат, ему ассистировал Иван Чехович.

    На 26-й минуте преимущество «Локомотива» до двух шайб увеличил Артур Каюмов, завершивший комбинацию с участием с Максима Березкина и Алекандра Елесина.

    Точку в матче поставил на 34-й минуте Сергей Андронов, голевые передачи ему отдали Иван Чехович и Дмитрий Симашев.

    КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Гернат — 5 (Чехович), 10:38 — 0:1. Каюмов — 4 (Березкин, Елесин), 25:34 — 0:2. Андронов — 1 (Чехович, Симашев), 33:27 — 0:3Вратари: Мыльников (56:40) — ИсаевБроски: 25 (8+7+10) — 21 (11+9+1)Штраф: 4 — 2Счет в серии: 0-4

    После этой победы счет в серии стал 4:0 в пользу «Локомотива», он идет дальше в финал Кубка Гагарина.

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