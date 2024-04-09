Кецманович
Миомир на прошлой неделе неудачно выступил на турнире в португальском Эшториле.
Уже в первом матче сербский теннисист проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 1:6, 5:7.
Теперь серия поражений Кецманович составляет уже четыре матча, а началась она в четвертьфинале турнира в Акапулько, где он уступил британцу Джеку Дрэйперу.
После этого Кецманович не выиграл ни одного матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами, потерпев поражения от Лоренцо Сонего и Цзюньчена Шана.
Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Миомир ни разу не проходил первый круг в Монте-Карло.
Берреттини
Маттео на прошлой неделе выиграл турнир в Марракеше, благодаря чему вернулся в топ-100.
Итальянец не так давно восстановился после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить больше полугода.
Как ни странно, Берреттини начал демонстрировать свой лучший теннис почти сразу после возвращения в тур.
В финале бывшая шестая ракетка мира выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны, а перед этим — у Александра Шевченко, Хауме Муньяра, Лоренцо Сонего и Мариано Навоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кецманович в этом матче можно поставить за 2.92, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: с такой игрой, как в недавних матчах, Миомир вряд ли обыграет мощного итальянца, который только что взял первый почти за два года титул.
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Не исключено, что Маттео хватит даже двух сетов для победы над сербом.
Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов меньше 25,5 за 2.08.