Итальянец Маттео Берреттини сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 13:30 мск. Кецманович — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кецманович

Миомир на прошлой неделе неудачно выступил на турнире в португальском Эшториле.

Уже в первом матче сербский теннисист проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту — 1:6, 5:7.

Теперь серия поражений Кецманович составляет уже четыре матча, а началась она в четвертьфинале турнира в Акапулько, где он уступил британцу Джеку Дрэйперу.

После этого Кецманович не выиграл ни одного матча на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами, потерпев поражения от Лоренцо Сонего и Цзюньчена Шана.

Все прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в предыдущих сезонах Миомир ни разу не проходил первый круг в Монте-Карло.

Берреттини

Маттео на прошлой неделе выиграл турнир в Марракеше, благодаря чему вернулся в топ-100.

Итальянец не так давно восстановился после очередной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить больше полугода.

Как ни странно, Берреттини начал демонстрировать свой лучший теннис почти сразу после возвращения в тур.

В финале бывшая шестая ракетка мира выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны, а перед этим — у Александра Шевченко, Хауме Муньяра, Лоренцо Сонего и Мариано Навоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецманович в этом матче можно поставить за 2.92, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: с такой игрой, как в недавних матчах, Миомир вряд ли обыграет мощного итальянца, который только что взял первый почти за два года титул.

Не исключено, что Маттео хватит даже двух сетов для победы над сербом.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов меньше 25,5 за 2.08.