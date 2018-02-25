Золото! Сборная России — Олимпийские чемпионы Пхенчхана!

Перед матчем

Как и предполагалось, и Германия и Россия на решающую игру турнира вышли без изменений в звеньях. У России место в воротах осталось за Вас

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илием Кошечкиным, а защитник Алексей Марченко и нападающий Вадим Шипачев не попали в заявку на пятую игру подряд.

Место в ворота сборной Германии занял, как и прежде, голкипер «Ред Булл Мюнхен» Дэнни аус Ден Биркен. Сумел продолжить турнир нападающий Давид Вольф, которого в полуфинале жестким силовым приемом в голову встретил канадец Жильбер Брюле.

Первый период

Матч начался не слишком удачно для нашей команды, которая уже в первой смене осталась в меньшинстве из-за нарушения Сергея Андронова в чужой зоне. Но создать что-либо опасное у ворот Василия Кошечкина в большинстве Германия не сумела, а уже в равных составах Россия выдала серию опасных атак. Сергей Мозякин стрелял с левого круга вбрасываний, а Кирилл Капризов убегал в контратаку с броском.

Илья Ковальчук Фото: Getty Images

Ближе к середине периода Германии удалось выровнять игру и несколько раз потревожить российского голкипера бросками издали. Вообще подопечные Марко Штурма заметно уступая в классе, старались не переигрывать и бросать с любых позиций.

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Свой шанс поиграть в большинстве Россия получила на 12-й минуте, когда в бокс для штрафников отправился ключевой игрок обороны соперника Кристиан Эрхофф. Кирилл Капризов и Павел Дацюк были близки к тому, чтобы открыть в счет в игре, расстреливая Дэнни аус Ден Биркена с близкой дистанции, но страж ворот «Ред Булл Мюнхен» сделал два отличных сэйва, а Никита Гусев явно затянул с броском, оставшись один в левом круге вбрасываний.

Команда Олега Знарка снова подняла темп в самом конце периода, и забросила тогда, когда казалось, что первый период точно закончится без шайб. Всего за 0,8 секунды до сирены во время затяжной атаки в зоне Германии Вячеслав Войнов получил передачу из-за ворот от Никиты Гусева, и с ползоны никем не накрытый спокойно расстрелял Ден Биркена – 1:0.

Второй период

На старте второго отрезка матча у ворот Кошечкина прозвучал первый тревожный звонок. Германия организовала хорошую контратаку во время которой Йесин Элиз и Фрэнк Мауэр имели все возможности протолкнуть шайбу в сетку с пятачка.

Сборная Германии Фото: Getty Images

Но в том моменте обошлось, а далее Россия принялась, как ни странно, сушить игру. Подопечные Олега Знарка старались максимально контролировать шайбу и ждали ошибку соперника. Но соперник не ошибся, зато ошиблись россияне. Быстрая контратака, в которой Феликс Шютц с острого угла буквально копнул шайбу в сторону ворот с неудобной руки – Кошечкин пустил ее под рукой – 1:1.

Почти сразу наша команда получила большинство, но реализовать его не смогла, и чем дальше, тем больше нервозности было в действиях игроков в красных майках. Хотя Вячеслав Войнов снова мог отличиться, подключившись к атаке на пятак, а Владислав Гавриков неплохо бросал издали. Изредка блистал индивидуальными действиями Илья Ковальчук, хорошо бросал с ползоны Кирилл Капризов. Но в целом тотальное преимущество России уже не наблюдалось.

Германия, наоборот, почувствовала неуверенность Кошечкина, все чаще угрожала воротам России и едва не получила двойное большинство во второй половине периода, но судьи после консультаций вовсе отменили удаление Ильи Каблукова. Так или иначе, но команда Марко Штурма сумела удержать удобный для себя счет до второго перерыва.

Третий период

Как ни обидно это осознавать, но в третьем периоде Германия вовсе перехватила инициативу. На старте третьего отрезка матча соперник закрыл нашу команду в своей зоне на пару минут, и в дальнейшем стал играть в более силовом стиле, активно используя форчекинг.

Хотя уже на контратаке хороший момент потеряли Иван Телегин с партнером, но в целом ход игры был максимально осторожным, а в середине периода Патрик Хагер едва не вышел один в один – Сергей Калинин практически ценой травмы помешал немецкому нападающему.

Сергей Калинин в воротах сборной России Фото: Getty Images

К счастью, именно после этого эпизода Россия проснулась, но совсем ненадолго. Никита Гусев использовал ошибку Ден Биркена, поразив ближнюю девятку ворот Германии, но даже порадоваться болельщики толком не успели. В первой же атаке немцы сравняли счет. Вброс в зону, выигранная борьба за воротами, передача на пятак, где Доминик Кахун оказался абсолютно один и спокойно расстрелял Кошечкина – 2:2.

На 57-й минуте матча Германия впервые в игре повела в счете. Йонас Мюллер, получив шайбу в центре зоны сборной России во время контратаки, выдержал паузу и бросил под левую от вратаря штангу – 3:2.

Когда Сергей Калинин спустя несколько секунд отправился на скамейку штрафников, показалось, что это конец, однако сняв вратаря в меньшинстве, нашей команде удалось сделать маленькое чудо. Никита Гусев сумел выиграть борьбу перед воротами соперника и поразить ворота Германии – 3:3!

Овертайм

После 15-минутного перерыва соперники вышли на 20-минутный овертайм в формате 4 на 4 до первой заброшенной шайбы.

Кирилл Капризов после победной шайбы Фото: Getty Images

В овертаймах финалов игра чаще всего идет до первой ошибки, и совершила ее Германия. Если Илья Ковальчук не сумел воспользоваться выходом один в один, то свое дело снова сделал Павел Дацюк. Ветеран не забросил, но заработал решающее большинство. В формате три на четыре шансов у соперника практически не было – Никита Гусев отдал, а Кирилл Капризов забросил золотую шайбу сборной России – 4:3!

Итог

Сборная России откровенно вымучила победу над Германией, которой перед началом турнира пророчили вылет в предварительном раунде плей-офф, и которая сумела стать автором главной сенсации Олимпийских игр.

Олег Знарок и сборная России Фото: Getty Images

Но победа сборной России от этого не становится менее значимой. Впервые в истории современного российского хоккея наша команда выиграла золотые медали Олимпийских игр. И впервые с 1992 года, когда во французском Альбервилле объединенная сборная стран СНГ также поднялась на наивысшую ступень пьедестала. По иронии судьбы, тогда наша команда также выступала под Олимпийским флагом.