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Сегодня в 11:17
Золото сборной России в хоккее
Сборная России по хоккею в драматичном матче выиграла у Германии в финале мужского олимпийского хоккейного турнира 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов
Фото
Getty Images
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Лучшие фотографии предпоследнего дня Олимпиады
Предлагаем подборку самых интересных и ярких фотографий 15-го дня олимпийских соревнований в Пхенчхане
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Серебро и бронза Большунова и Ларькова в масс-старте на 50 км
Российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков поднялись на пьедестал в лыжном марафоне классическим стилем
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Победа Наны Такаги в конькобежном масс-старте
Японская конькобежка Нана Такаги стала олимпийской чемпионкой в масс-старте
Вчера в 23:07
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Золото конькобежца Ли Сын Хуна в масс-старте
Корейский конькобежец Ли Сын Хун пришел к финишу первым в масс-старте
Вчера в 22:35
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Мужской кёрлинг. Финал США — Швеция 10:7
В финальном матче на Олимпиаде мужская сборная США по кёрлингу победила команду из Швеции со счетом 10:7
Вчера в 19:17
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Швейцарские горнолыжники — первые в командном первенстве
Сборная Швейцарии по горным лыжам завоевала золотые медали в командных соревнованиях, одолев в большом финале сборную Австрии
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Золото Гальмарини в параллельном гиганстком слаломе у сноубордистов
Швейцарец Невин Гальмарини финишировал первым в большом финале по параллельному гигантскому слалому на сноубордах
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Золото Эстер Ледецкой в параллельном гигантском слаломе
Чешская сноубордистка Эстер Ледецкая завоевала золотую медаль Олимпиады в параллельном гигантском слаломе
Вчера в 16:38
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Лучшие фотографии 14-го олимпийского дня
По традиции мы собрали в одну галерею самые яркие фотографии прошедшего дня
Вчера в 01:22
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Второе чемпионство конькобежца Кьелда Нейса
Голландский конькобежец Кьелд Нейс завоевал золотую медаль Олимпиады на дистанции 1000 метров, повторив успех, достигнутый ранее на 1500-метровке
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В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018
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