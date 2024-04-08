«Удинезе» — «Интер»: счет матча 1:2 (1:0), обзор голов

В 31-м туре итальянской Серии Ауступилсо счетом 1:2, пропустив уже в добавленное время.

Первый тайм остался за хозяевами, которые забили единственный на 40-й минуте. С передачи капитана Роберто Перейры отличился Лазар Самарджич, который перед началом сезона мог оказаться в «Интере».

После перерыва команда Симоне Индзаги безраздельно владела инициативой на поле, но смогла вырвать победу лишь в самом конце встречи. Первый гол у Хакана Чалханоглу, реализовавшего на 55-й минуте пенальти.

Победу же гостям принес точный удар Давиде Фраттези на 90+5-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Интер 1:2 Голы: 1:0 Лазар Самарджич (40'), 1:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (55'), 1:2 Давиде Фраттези (90 + 6') Удинезе: Мадука Окойе, Неуэн Перес, Кингсли Эхизибуэ (Жоау Феррейра, 62'), Яка Бийол, Лазар Самарджич (Санди Ловрич, 62'), Уолас, Ойер Саррага (Мартин Пайеро, 70'), Ассан Камара (Джордан Земура, 70'), Роберто Перейра, Флорьян Товен, Thomas Kristensen Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Тажон Бушанан, 81'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 68'), Карлос Аугусто, Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 68'), Хакан Чалханоглу (Алексис Санчес, 74'), Николо Барелла, Марку Тюрам (Марко Арнаутович, 81'), Лаутаро Мартинес Предупреждения: Роберто Перейра (78'), Бенжамен Павар (90 + 2'), Лаутаро Мартинес (90 + 3')

Календарь и таблица Серии А

«Интер» продолжает лидировать в Серии А с 82 очками. «Удинезе» идет на 15-й позиции с 28 баллами.