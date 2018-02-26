Историческая победа России, феноменальная Германия и провал фаворитов

Историческая победа России!

Сборная России впервые в современной истории выиграла хоккейный турнир Зимних Олимпийских игр. То достижение, которое невозможно забыть или улучшить. Именно эту победу ждали многие и многие поколения российских болельщиков.

Отметим, что в последний раз российские хоккеисты выигрывали золото Олимпийский игр во французском Альбервилле 1992 года, но тогда это была объединенная команда стран СНГ после развала СССР. По иронии судьбы, обе победы 1992 и 2018 годов Россия одержала под нейтральным Олимпийским флагом и с Олимпийским гимном. Только вот причины совершенно разные…

Россия была главным фаворитом на завоевание золота еще до старта Игр, а перед финалом ни у кого и вовсе не было сомнений в положительном исходе поединка с Германией. Но в определенный момент наша сборная в матче с заведомо более слабым соперником оказалась на лезвии ножа, по одну сторону которого были золотые медали, а по другую – полный провал, от которого в конце третьего периода нас отделяло всего несколько секунд. Страшно представить, что творилось бы в прессе и ФХР в случае поражения. Но хорошо то, что хорошо заканчивается.

Конечно, уровень прошедшего турнира нельзя сравнивать с теми, что были на ОИ при участии игроков из НХЛ. Но кто вспомнит об этом через много лет? И каким образом это умаляет заслуги игроков? Главное, что золотые медали, наконец, нашли свое место в музее истории спорта России. Нашли заслуженно.

Кто больше всего порадовал в сборной – так это Никита Гусев и Кирилл Капризов, а также Павел Дацюк. Если бы не это трио, результат турнира, откровенно говоря, мог оказаться совершенно иным и более плачевным для нас. И хотя в итоге лучшим игроком был назван Илья Ковальчук, возьмем на себя смелость отметить, что при действительно отличной игре Ильи, в ключевых моментах поединков, в том числе в полуфинале и финале, настоящим лидером оказался Павел Дацюк. Именно его действия привели к заброшенной победной шайбе в игре с Чехией и ключевому удалению в составе Германии в финале.

Секрет успеха Германии

Безусловно, главная сенсация турнира. Сборная, которая была всего в нескольких секундах от того, чтобы стать автором второго в истории «Чуда на льду». К счастью для нас, в этот раз история Олимпийских игр 1980 года в Лэйк-Плэсиде не повторилась. Но что же такого было в этой сборной Германии, что позволило абсолютно заурядной сборной пробиться в финал и на равных сражаться с гораздо более сильным во всех компонентах соперником?

Ответ более чем простой и прагматичный – низкий уровень турнира и дисциплина. Сборная Германии на Олимпийских играх была составлена исключительно из игроков немецкой лиги. Добротный чемпионат, но в условном рейтинге европейских лиг ДЕЛ идет где-то на шестом месте после КХЛ, Швеции, Финляндии, Швейцарии и Чехии. Эта команда не попала напрямую на ОИ, а вынуждена была отбираться через квалификацию. Более того, в Сочи Германия также не была представлена, так как проиграла Австрии. Главный тренер сборной легендарный для немецкого хоккея экс-игрок НХЛ Марко Штурм прекрасно осознавал уровень этой сборной и пошел по пути наименьшего сопротивления.

Если внимательно присмотреться к сочетаниям троек сборной Германии, можно увидеть, что первые два-три звена были сформированы из обычных работяг, главной задачей которых было не дать сыграть сопернику сыграть в его игру – активный форчекинг, ловушки в средней зоне и максимально простая игра впереди – беги и бросай. Единственный креативный нападающий сборной Доминик Кахун чаще всего оказывался в третьем, или вообще четвертом звене, а основной его ролью была роль плеймейкера в большинстве.

Понимание своего уровня, дисциплина, четкое выполнение тренерских задач на льду и минимизация риска помогли сборной Германии дойти практически до вершины. У соперников, Кроме сборной России, не оказалось игроков, способных за счет индивидуальных действий вскрыть крепкий немецкий орешек. А еще недооценка и отсутствие достаточной индивидуальной и командной скорости. Но в условиях присутствия игроков из НХЛ сборная Германии вряд ли пробилась бы даже в четвертьфинал. Рискнем сделать прогноз, что на чемпионате мира в Дании подопечные Марко Штурма не выйдут даже из группы, так как там некоторые игроки из НХЛ уже будут, и одной дисциплины и защитной модели игры будет недостаточно. Так что вся надежда немцев на то, что приедут на турнир Леон Драйзатль и Ко.

Канада – возраст берет свое

Сборная Канады стала одним из главных разочарований турнира, даже несмотря на то, что взяла медали. И дело не только в том, что это бронза, а для Канады важно лишь золото, или финал, как минимум. Дело в той игре, которую продемонстрировала команда – медленная, неповоротливая сборная без мысли в атаке.

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк собрал практически пенсионный состав, где 17 человек были в возрасте 30+, и еще нескольким исполнителям перевалило за 35. Это была медленная команда – команда прошлого, которая сумела добраться до медалей просто за счет опыта и индивидуального класса исполнителей.

Канада не заслужила бронзовые медали, хотя и получила их. Но будь чуточку удачливее финны, канадцы закончили бы турнир еще в четвертьфинале, и это было бы абсолютно справедливым результатом.

Неудачники турнира: Швеция, Финляндия, Чехия, США

С другой стороны, Канада, по крайней мере, взобралась на пьедестал почета, а вот ряд других фаворитов завершили Олимпийский турнир абсолютно бесславно.

Самым обидным оказался финиш чешской сборной, которая снова осталась без медалей. Нагано 1998 года так и остается недосягаемой вершиной для чешского хоккея. С другой стороны, чехи и так, возможно, прыгнули выше головы. Подопечным Йозефа Яндача откровенно повезло с группой, повезло обыграть в этой же группе Канаду в серии буллитов, и повезло получить в соперники по четвертьфиналу абсолютно мертвую сборную США, победу над которой они также вымучили с везением. Другое дело, что в полуфинале и матче за третье место везения оказалось недостаточно, так что осадочек остался. Нет более обидного места, чем четвертое. Тем более что Чехии эти медали, откровенно говоря, были важнее. Может, поэтому и перегорели.

На второе место среди разочаровавших можно поставить сборную Швеции, которая не то, что не боролась за золото, но вообще вылетела в четвертьфинале. Пожалуй, единственная сборная, которая реально могла бросить вызов России на этом турнире.

Швецию подвела недооценка соперника в четвертьфинале. После того, как Россия размазала по льду Норвегию, шведы наверняка думали также легко разобраться с Германией, за что и поплатились. С другой стороны, даже если бы не было недооценки, уровень сборной оказался не таким уж высоким. Плюс та же проблема, что и у Канады – слишком много возрастных исполнителей. Шведам банально не хватала ни мастерства, ни скорости, ни свежести, а единственным светлым пятном в команде была игра защитника Расмуса Далина, только юному таланту Рикард Гренборг не слишком-то доверял. А зря, может хотя бы за медали зацепились бы.

Вообще Олимпийский турнир еще раз показал, что хоккей становится моложе и быстрее. Сборная России была самой молодой по среднему возрасту, яркую игру показывали как раз молодые исполнители, и в той же сборной Финляндии, которую, как и Швецию, постигла неудача на стадии четвертьфинала, действительно ярко выглядел лишь Эели Толванен – проспект «Нэшвилла», который в следующем сезоне наверняка отправиться за океан. Больше о Финляндии сказать реально нечего. От этой сборной не ждали чудес, но и вылет в четвертьфинале это слишком. Не повезло со жребием – это факт.

Наконец, сборная США… Лучше бы они действительно привезли всех студентов. Больно было смотреть на то, как мучились на льду Джеймс Вишневски и Брайан Джионта. Абсолютно разобранная команда, лидерами которой стали два представителя студенческой лиги NCAA Райан Донато и Трой Терри. Более того, Донато в итоге разделил первое место в списке снайперов (5 шайб) с Кириллом Капризовым и Ильей Ковальчуком, сыграв на матч меньше. Есть подозрение, что если бы американцы привезли сугубо студенческую сборную, вполне могло повториться «Чудо на льду» 1980 года. Кто смотрит матчи NCAA и сравнивал их с качеством хоккея и скоростями на ОИ поймет, о чем мы говорим.

Что там у андердогов?

Определенным разочарованием ОИ стал результат сборной Швейцарии, которая вылетела от Германии уже на предварительном раунде. Конечно, можно сказать, что швейцарцы проиграли будущим финалистам ОИ, но делать этого мы не будем, потому что своими глазами видели матчи сборной. Швейцария при главном тренере Шоне Симпсоне показывала отличную игру в обороне, но были проблемы в атаке. Швейцария при Патрике Фишере уже не играет хорошо в обороне, но еще не играет хорошо в атаке. Фишер работает со сборной достаточно давно, но до сих пор сложно понять, чего он от хочет от нее добиться – провалы в обороне, слабая игра спецбригад и чистый индивидуализм в атаке. Вот и все достижения Фишера.

Эксперимент сборной Словакии состоялся, но не удался. Команда, составленная из игроков чемпионатов Словакии и Чехии, в которой не нашлось места многим лидерам, в том числе из «Слована», КХЛ и чемпионата Швеции, показала примерно тот результат, на который и рассчитывали. Если бы не победа над сборной России, все было бы вообще грустно. Но в целом, если брать именно качество игры, подопечные Крейга Рэмзи выглядели вполне симпатично. Могла ли Словакия показать результат выше, если бы собрала всех лучших в Европе и КХЛ? Разве что ненамного — максимум четвертьфинал.

О сборных Словении и Норвегии сказать особо нечего. Словения дважды подряд принимает участие в Олимпийских играх, и это уже феноменальное достижение. Но судя по всему, это была лебединая песня словенского хоккея на ОИ. Никто и не заметил, как вечно перспективная сборная заметно постарела, а новых игроков уровня Йеглича, Урбаша, Саболича, Тичара, Муршака и братьев Родманов не заметно. Подрастает только один Ян Дрозг, но этого явно недостаточно.

Такая же проблема у Норвегии, которая одержала первую победу на Олимпийском хоккейном турнире с 1994 года и на этом все достижения команды в Пхенчхане закончились. Вымученная победа над такой же стагнирующей Словенией и выход в четвертьфинал – это нынешний максимум команды, в которой стареют лидеры и нет молодежи, которая бы равноценно заменила Патрика Торесена и братьев Олимбов.

Отдельной похвалы заслужила сборная Южной Кореи, но нужно сказать, что этой команде очень повезло в двух факторах. Первый – что не было игроков из НХЛ. Второй – что в составе команды было сразу семь натурализованных североамериканцев, включая вратаря Мэтта Далтона. Иначе не избежать корейцам конкретных провалов и двузначных разгромов. Не спас бы даже тренерский талант Джима Пака. В общем, на чемпионате мира в Дании они еще могут пошуметь, но вряд ли спасутся от вылета. В будущем команде нужно искать новых Далтонов, Регинов и Свифтов, которые бы согласились на переезд в Корею.

МОК нужно договариваться с НХЛ

Прошедший хоккейный турнир показал, что МОК и ИИХФ нужно уже сейчас договариваться с НХЛ по поводу участия игроков Лиги в следующих Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Уровень турнира оказался очень низким, а единственное светлое пятно – это сборная России. Но в остальной Европе нет суперклубов уровня СКА и ЦСКА, которые могут себе позволить собрать в своих составах игроков уровня НХЛ за фантастические деньги. А значит Зеттерберги, Йокинены, Деннисы Зайденберги, в отличие от Дацюков, Ковальчуков и Войновых в Китай снова не приедут. Фамилии условные, но логика, думаем, ясна.

Получается, что чемпионат мира, который ранее многие называли второсортным турниром, на фоне прошедших Олимпийских игр будет выглядеть очень приличным соревнованием, потому как на ЧМ приезжают хоть какие-то игроки из НХЛ, и качество игры в матчах заметно выше. Олимпийские игры, к сожалению, напомнили что-то среднее между Евротуром и Еврочелленджем. А лучшим индикатором качества хоккея стало минимальное количество скаутов из НХЛ в Пхенчхане.