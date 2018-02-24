Без классического финала. Провал или нет?

Превратили мечту в реальность

«Сборная Германии заслуживает огромнейшего уважения. Они превратили мечту любого хоккейного середняка в реальность. В Швейцарии, Норвегии, Франции, Дании, Белоруссии, Латвии, Словении и самой Германии каждый год надеются, что им чуть-чуть повезет, фавориты почему-то сыграют хуже обычного, и привычный четвертьфинал (чемпионата мира или Олимпиады) как лучшее из всех возможных вариантов трансформируется в нечто более привлекательное. Раз в несколько лет случается сенсация, чиновники из IIHF радостно возвещают о том, что в хоккей теперь умеют играть не только в 6-7 странах, а затем автор сюрприза вновь возвращается во тьму середняков.

Немцы – большущие молодцы. Не имея в состав ни одной звезды иной европейской лиги, кроме своей (и это показательно – в КХЛ, шведском/швейцарском чемпионатах эти хоккеисты особо не котируются), грохнуть друг за другом приличных по меркам Старого Света шведов и канадцев – это подвиг. И ведь все по делу: недонастрой и мягкость скандинавов, цирковой вратарь и грубейшие ошибки в обороне североамериканец – не немецкие проблемы.

А теперь о грустном. Что не проблема для Германии – проблема для Олимпиады. Сенсации интересны только в том случае, если они имеют историческое значение. Победа Белоруссии над Швецией в 2002-м – это событие, которые будут еще десятилетия помнить не только в каждой из этих стран, но и в России, и в Финляндии, и в Чехии, да и в Северной Америке – местные Олимпиады, да еще с энхаэловцами люди-то смотрят.

А вот нынешние чудеса… Для Канады, пославшей на Игры примерно десятый состав, это поражение неприятно – но лишь совсем немного. Для тех кленовых хоккеистов, которые лишь благодаря отказу НХЛ от Олимпиады смогли попасть на Олимпиаду, это худший кошмар – все-таки получив возможность представлять свою страну, они опозорили ее. Однако, скорее всего, одним днем полоскания Ли, Робинсона и компании в местных СМИ дело и закончится – обсуждение потенциального обмена Эрика Карлссона на Пи Кея Суббана все равно интереснее. И поэтому ценность этой невероятной победы автоматически падает на порядок», — считает автор «СЭ» Павел Климовицкий.

Кого можно выделить?

«Сборной Германии можно только поаплодировать. Она как никто другой воспользовалась волевым решением НХЛ не отпускать своих хоккеистов в Южную Корею», — пишет колумнист «Чемпионата» Павел Панышев. «Воспользовалась этим и Россия, но проводить параллели, учитывая составы и класс обеих сборных, вряд ли правомерно.

Кого можно выделить в нынешней сборной Германии, если обратиться к именам? Защитника Кристиана Эрхоффа, нападающих Феликса Шюца и Марселя Гоча. Вот, пожалуй, и все. Марко Штурм сколотил рабочую и дисциплинированную команду, строго выполняющую тренерское задание. Это и есть главный козырь немцев.

Что теперь мы увидим в финале? Противостояние двух главных тренеров с немецким паспортом. Олег Знарок, являющийся гражданином этой страны, будет соперничать с Марко Штурмом. Не стоит забывать, что помимо Знарка немецкое гражданство есть и у одного из его помощников — Ильи Воробьева.

Конечно, выигранное олимпийское золото, в случае успешного выступления россиян, можно и нужно считать огромным успехом. Медали высшего достоинства мы не завоевывали с 1992 года со времён ныне покойного Виктора Васильевича Тихонова, когда сборная тоже выступала под нейтральным флагом.

Но послевкусие после такой Олимпиады неизбежно останется. Люди хотели увидеть настоящий хоккей, получить в свои руки вишенку с праздничного олимпийского торта. А получили что-то вроде очередного этапа Евротура».

«На первый взгляд в составе сборной Германии не так много мастеров, однако ход турнира доказывает обратное. Фамилии Мацек, Раймер, Кахун, Плахта и Хагер в России не на слуху, однако в конкурентноспособном и прогрессирующем немецком чемпионате все эти игроки каждый год имеют отменную статистику. Более того, для того, чтобы расти, им не нужно уезжать в другую европейскую страну или КХЛ. Можно спокойно развиваться в собственном чемпионате и при этом зарабатывать приличные деньги.

Хороший турнир проводит и голкипер немецкой сборной Аус Ден Биркен. По ходу турнира Штурм прибегал к ротации на последнем рубеже, однако в ключевых встречах доверил место в "рамке" Аус Ден Биркену и не прогадал. Основному вратарю 33 года – отличный возраст для представителя данного амплуа. Заметную роль Аус Ден Биркен играет и в "Мюнхене", с которым за два последних сезона дважды становился чемпионом Германии.

А вот с обороной у немцев в Пхенчхане не все так радужно. Да, в составе имеются опытнейшие Эрхофф, Зайденберг, Хердлер и Бойл, но и они заметно уступают в классе соперникам россиян по полуфиналу — защитникам сборной Чехии Кронваллу, Накладалу, Немецу, Кундратеку и Йордану», — говорится в статье Артема Божко на AllHockey.Ru.

Как сыграть Знарку?

«Так же, как и против всех предыдущих соперников. Мы будем играть в свой хоккей, соперник – в свой. Наши хорошо готовы физически, так что в движении мы не уступим и будем даже быстрее. Очень важна игровая дисциплина. В это емкое слово включено все, чего требует тренерский штаб от хоккеистов.

Все понимают, что такой шанс выпадает раз в жизни. Многое было сделано, чтобы попасть на Олимпиаду. Глупо будет перечеркнуть все нелепым удалением. До этого не дойдет.

Большинство? Понятно, что за счет этого ключевого фактора выигрывают турниры. Но нужно также переигрывать соперника и в равных составах, и в меньшинстве. Тогда шансов больше», — заявил в интервью «СЭ» двукратный олимпийский чемпион и бывший скаут сборной России Игорь Кравчук.

Чего ждать в финале?

«Чего ждать от хоккейной сборной ранним утром 25-го февраля? Может ли вообще рассматриваться (не в пьяном сне) хоть какой-то вариант непобеды? Я думаю — нет. И совершенно уверен, что в ближайшие часы наши тренеры объяснят нашим ребятам всю опасность этого статуса — без пяти минут чемпионского. Немцам терять нечего вообще — думаю, в ближайшие 100 лет у них не будет еще одного шанса. Но и раньше не было — в активе сборной Германии две бронзы олимпийского хоккейного турнира — в 1932-м и 1976-м годах. Это достижение уже перекрыто. В последний раз в значимом матче Германия победила Россию на ЧМ-2011 (2:0). Кстати. Илья Ковальчук может напомнить коллегам, как оно было тогда.

Не очень хочется обсуждать то, как будет готовить своих парней Марко Штурм. Это его дело. Куда важнее, как подготовится Знарок. Прежде всего, с точки зрения психологии. Через 20 лет никто не вспомнит, при каких обстоятельствах проводился хоккейный турнир Олимпиады — но победителя помнить будут. Да и не наше это дело — обсуждать обстоятельства. Наше дело — играть. Так же строго и качественно, как и до того. Остался один шаг, ребята. Не оступитесь!» — призывает хоккеистов автор «Советского спорта» Алексей Андронов.