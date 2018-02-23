Хоккейная сборная России сыграет с командой Германии в финале ОИ-2018

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Сборнаянанесла поражение командев полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2).

В первом периоде Брукс Мацек вывел немцев вперед, а во второй 20-минутке Маттиас Плахта и Франк Мауэр развили успел бундестим.

Вскоре Жильбер Брюле сократил отставание Канады, но Патрик Хагер вернул Германии перевес в три шайбы.

В заключительном игровом отрезке Мэт Робинсон и Дерек Рой возродили интригу, однако на большее канадцев не хватило.

В финальном матче встретятся команды России и Германии, а Канада и Чехия поспорят за бронзу.