Хоккейная сборная России сыграет с командой Германии в финале ОИ-2018

Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2).
В первом периоде Брукс Мацек вывел немцев вперед, а во второй 20-минутке Маттиас Плахта и Франк Мауэр развили успел бундестим.
Вскоре Жильбер Брюле сократил отставание Канады, но Патрик Хагер вернул Германии перевес в три шайбы.
В заключительном игровом отрезке Мэт Робинсон и Дерек Рой возродили интригу, однако на большее канадцев не хватило.
В финальном матче встретятся команды России и Германии, а Канада и Чехия поспорят за бронзу.
Олимпийские игры. 1/2 финала
Канада — Германия — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
Голы: Мацек — 2 (бол., Кахун), 14:43 — 0:1. Плахта — 1 (Хагер), 23:21 — 0:2. Мауэр — 1 (Гок, Вольф), 26:49 — 0:3. Брюле — 2 (бол., Ли, Норо), 28:17 — 1:3. Хагер — 2 (Плахта, Шютц), 32:31 — 1:4. Робинсон — 1 (Томас, Ли), 42:42 — 2:4. Рой — 1 (бол., Ли, Норо), 49:42 — 3:4.Вратари: Пулен (57:38 — 57:51, 58:24) — Аус ден Биркен.Штраф: 35 — 15.Броски: 31 (5+11+15) — 15 (6+8+1).