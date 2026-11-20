Власти Румынии отказали в оформлении въездных виз российским тхэквондистам, планировавшим принять участие в чемпионате Европы для спортсменов не старше 14 лет, рассказал ТАСС главный тренер сборной России Вадим Иванов.

Первенство Европы по тхэквондо для спортсменов не старше 14 лет пройдет с 26 по 28 ноября в Бухаресте.

Сборная России пропустит это первенство Европы. Старший тренер кадетской сборной России известил меня о получении сообщения от консула, в котором говорится, что в соответствии с инструкциями, полученными из Бухареста, консульство Румынии не будет принимать и обрабатывать заявления на визу от спортсменов из нашей федерации тхэквондо. Вадим Иванов главный тренер сборной России

Вернули флаг и гимн

В конце января Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

А 15 сентября федерация сняла ограничения на проведение мероприятий под эгидой организации в России, сообщает пресс-служба Союза тхэквондо России. Решение было принято на внеочередном заседании World Taekwondo в Чунчхоне (Республика Корея).

В ноябре российские тхэквондисты завоевали серебряные и бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх, проходивших в Дакаре.

Проблемы с визами продолжаются

Ранее с визовыми ограничениями столкнулись российские лыжники, которые из-за ужесточения правил на въезд пропустят этапы Кубка Мира в Финляндии и Норвегии.

Российским фигуристам не выдали визы на этап Гран-при ISU в Финляндии, под угрозой их участие в чемпионате мира, который пройдет в марте следующего года в Тампере.

Российские конькобежцы пропустят этап Кубка мира в Нидерландах из-за невыдачи виз практически всей делегации.

И наконец, участие российских хоккеистов в МЧМ-2027 было отменено, поскольку власти Канады, где будет проходить турнир, не намерены выдавать им визы.