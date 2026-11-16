Сборная России по хоккею пропустит молодежный чемпионат мира 2027 года, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ). Причиной стало нежелание правительства Канады пускать российских спортсменов на территорию своей страны.

Михаил Дегтярёв globallookpress.com

Менять страну-хозяйку не стали

В федерации отметили, что рассматривали возможность проведения турнира в других условиях, однако совет ИИХФ решил сохранить Канаду в качестве страны-хозяйки соревнований.

Федерация хоккея России выражает решительный протест в связи с этим недопустимым и незаконным решением. Решение ИИХФ принято исключительно по политическим причинам, в нарушение обязательного и вступившего в силу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям, а также соглашения, заключенного ИИХФ с ФХР, по которому международная федерация обязалась незамедлительно исполнить решение CAS. Исключение российской команды нарушает основополагающие принципы права, олимпизма, недискриминации, равенства спортсменов и целостности международных соревнований ФХР

Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет с жалобой на ИИХФ в связи с отказом обеспечить участие молодежной сборной России в чемпионате мира 2027 года. Единственным правомерным решением было бы перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую. Также ранее в пятницу мы уже потребовали принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и Федерации хоккея Канады. Считаем аргументы ИИХФ о форс-мажоре несостоятельными. Федерация длительное время придерживалась заведомо дискриминационной позиции в отношении России вопреки решению собственного арбитражного органа. Решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым и предсказуемым. У ИИХФ было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований. Убеждены, что действия ИИХФ, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования. Михаил Дегтярёв министр спорта РФ

Когда состоится МЧМ-2027

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире. Все участвующие национальные федерации уже уведомлены о решении, а обновленное расписание турнира будет опубликовано в ближайшее время.

Логотип турнира сайт ИИХФ

Напомним, 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решения ИИХФ об отстранении российских сборных от международных соревнований в сезоне-2026/27. Позднее власти Канады заявили, что не допустят российских хоккеистов и официальных лиц на молодежный чемпионат мира даже при наличии действующих виз.