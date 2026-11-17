С 16 ноября Норвегия ограничила въезд профессиональным спортсменам из России и Белоруссии, которые приезжают в страну на соревнования. Министерство юстиции поручило миграционной службе и полиции отказывать во въезде в том числе спортсменам с нейтральным статусом и сопровождающему их персоналу.

Наталья Терентьева globallookpress.com

О намерении норвежских властей не пускать в страну российских спортсменов LiveSport.Ru писал 13 ноября.

Коростелёв, Непряева и Терентьева рискуют пропустить этап в Тронхейме

Федерация лыжного спорта и сноуборда России включила Савелия Коростелёва, Дарью Непряеву и Наталью Терентьеву в состав на первые два этапа Кубка мира — в финской Руке и норвежском Тронхейме. Все трое уже выступили на предсезонных гонках в Муонио: Коростелёв выиграл классическую разделку на 10 км, а Терентьева и Непряева на той же дистанции заняли шестое и девятое места. Лыжники собирались остаться в Финляндии до открытия Кубка мира в Руке 27–29 ноября. Финляндия тоже ужесточила правила въезда и краткосрочного пребывания с 16 ноября, поэтому их участие в первом этапе остаётся под вопросом.

Савелий Коростелёв globallookpress.com

Через неделю после Руки Кубок мира переедет в Тронхейм, где гонки запланированы на 4–6 декабря. Норвежские ограничения ставят под вопрос участие россиян и в двух мартовских этапах — в Осло 13–14 марта и Драммене 16 марта. У Финляндии в календаре есть ещё один этап — в Лахти 12–14 февраля. В Швеции, где власти пока анонсировали подготовку ограничений, с 22 февраля по 7 марта пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта в Фалуне.

В Норвегии пройдут также этапы Кубка мира по прыжкам и конькобежному спорту

Первый крупный старт в Норвегии после введения ограничений — открытие Кубка мира по прыжкам с трамплина в Лиллехаммере 20–22 ноября. В феврале прыгуны выступят в Викерсунне, в марте — в Осло. В декабре Тронхейм примет также этап Кубка мира по двоеборью, а в Ставангере 11–13 декабря пройдёт этап Кубка мира по конькобежному спорту. На март в Квитфьелле запланированы мужской и женский этапы горнолыжного Кубка мира.

Под вопросом и участие россиян в чемпионате мира по бобслею и скелетону, который Лиллехаммер примет 15–28 февраля.

Исключение

Норвегия прекратит выдавать визы спортсменам и сопровождающим, подпадающим под ограничения. Заявления, которые уже находятся на рассмотрении, проверят по новым правилам. Однако новая инструкция не даёт оснований отказывать во въезде гражданам России и Белоруссии с действующим видом на жительство в стране Шенгенской зоны.

По данным норвежского агентства NTB, под это исключение подпадает Сергей Волков: российский лыжник живёт в Словении, получил нейтральный статус и уже заявлен на открытие норвежского лыжного сезона в Бейтостолене 20–22 ноября. К слову, издание Yle сообщало, что Волков в скором времени вообще может сменить спортивное гражданство и стать членом сборной Словении по лыжам — в его переходе заинтересована местная федерация.