Российский лыжник Савелий Коростелёв показал лучшее время в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на предсезонных соревнованиях в Муонио (Финляндия), которые проходят под эгидой FIS.

Савелий Коростелёв globallookpress.com

Оставил позади финнов и норвежцев

22‑летний лыжник показал время 25 минут 35,50 секунды на 10‑километровой дистанции. Вторым стал финский лыжник Ари Лууса, отставший от россиянина на 5,4 секунды. Тройку лидеров замкнул норвежец Эрик Вальнес с результатом 25:56,8.

«Гонка в целом прошла хорошо. Остались какие-то непонятные смешанные чувства от гонки. Но результат хороший. Двигаемся дальше. Ждем развития событий и продолжения гонок» Савелий Коростелёв российский лыжник

Лыжные гонки. Турнир в Муонио, Финляндия. 10 км классическим стилем. Мужчины. Результаты:

1. Савелий Коростелёв (Россия) — 25.35,5.

2. Ари Лууса (Финляндия) — отставание 5,4.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) +21,3.

4. Нико Анттола (Финляндия) +24,9.

5. Томас Уэстгорд (Ирландия) +33,7.

Коростелёв стартует в Кубке мира

В октябре 2026 года Коростелёв получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и был включён в состав команды на стартовые этапы Кубка мира 2026/27 в финской Руке (27–29 ноября) и норвежском Тронхейме (4–6 декабря).

Савелий Коростелёв globallookpress.com

Тем не менее участие российских лыжников пока стоит под вопросом из‑за визовых ограничений и новых правил въезда для наших спортсменов, которые власти Финляндии и Норвегии рассматривают в середине ноября.

Коростелёв принимал участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Там он занял 4‑е место в скиатлоне (10+10 км), 5‑е место в масс‑старте на 50 км свободным стилем и 15‑е место в разделке на 10 км.