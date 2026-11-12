Правительство Финляндии 12 ноября приняло решение ужесточить правила въезда для граждан России. Новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, в том числе в профессиональном спорте, и касаются спортсменов с нейтральным статусом, сообщает финский МИД.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

С 16 ноября финские власти будут учитывать решение при выдаче виз, проверке на границе и оценке условий краткосрочного пребывания в стране. Правила будут применять независимо от того, откуда человек приехал, поэтому шенгенская виза, выданная другой страной, не будет гарантировать допуск. Ранее Yle сообщал, что уже выданные финские визы не планируют аннулировать задним числом.

Лыжники уже в Финляндии, а этап в Руке останется в календаре

В Муонио 13–15 ноября пройдут первые предсезонные старты FIS «Гонки первого снега» — до начала действия ограничений. Там уже тренируются Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Терентьев. По данным «Спортса», Коростелёв, Терентьева и Непряева собирались остаться в Финляндии до открытия Кубка мира в Руке 27–29 ноября. Вопрос об их участии с учётом новых правил пока открыт.

Савелий Коростелёв globallookpress.com

По правилам FIS, как пишет Yle, недопуск спортсменов, имеющих право выступать, может стоить соревнованиям статуса этапа Кубка мира, однако вице-президент FIS Мартти Ууситало ещё до решения правительства объяснил, почему Рука сохранит своё место в календаре: если российским лыжникам откажут во въезде, это будет решение финских властей, а не международной федерации. В календаре есть и второй финский этап — в Лахти 12-14 февраля.

У Мишиной и Галлямова визы уже есть

Первым крупным соревнованием в фигурном катании после вступления ограничений в силу станет Finlandia Trophy — этап Гран-при ISU в Хельсинки 20-22 ноября. На него приглашали российских фигуристов в нейтральном статусе, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов ещё на прошлой неделе сообщили, что получили визы. Как новые правила отразятся на участниках этапа — пока неясно.

В марте Финляндия примет и чемпионат мира по фигурному катанию — он пройдёт в Тампере 15–21 марта 2027 года.