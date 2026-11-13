Власти Норвегии намерены высылать российских и белорусских спортсменов, прибывающих в страну для участия в соревнованиях.

Лыжник Савелий Коростелев globallookpress.com

«Министерство юстиции и общественной безопасности поручит Управлению по делам иммиграции и Управлению полиции высылать российских и белорусских профессиональных спортсменов и сопровождающий их персонал <...>, если они прибывают в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте кабмина Норвегии.

С 4 по 6 декабря в Тронхейме пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам.

По стопам Финляндии и Канады

Норвегия стала не первой страной, ужесточающей въездные правила в отношении российских спортсменов.

11 ноября правительство Канады официально уведомило Федерацию хоккея Канады и Международную федерацию хоккея, что не выдаст визы российским игрокам для участия в предстоящем молодёжном чемпионате мира, который пройдет на территории страны с с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027‑го. Игроки, у которых уже есть канадские визы, также не будут допущены к участию даже под нейтральным флагом

Правительство Финляндии 12 ноября приняло решение ужесточить правила въезда для граждан России. Новые ограничения распространяются на краткосрочную работу по визе, в том числе в профессиональном спорте, и касаются спортсменов с нейтральным статусом, сообщает финский МИД.

С 16 ноября финские власти будут учитывать решение при выдаче виз, проверке на границе и оценке условий краткосрочного пребывания в стране. Правила будут применять независимо от того, откуда человек приехал, поэтому шенгенская виза, выданная другой страной, не будет гарантировать допуск.

Отметим, что российские лыжники Савелий Коростелёв, Наталья Терентьева и Дарья Непряева, который в данный момент находятся в Финляндии для участия в предсезонных стартах FIS «Гонки первого снега», собирались остаться в стране до открытия Кубка мира в Руке 27–29 ноября. Вопрос об их участии с учётом новых правил пока открыт.

Наталья Терентьева и Дарья Непряева globallookpress.com

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что не несут ответственности за политику стран.

Цель правил FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) очевидна: содействовать их участию в соревнованиях FIS. При этом в правилах FIS в отношении AIN четко указано: даже если спортсмен получил допуск, правила принимающей страны касательно виз и въезда определяются исключительно самой страной. FIS не несет ответственности, если индивидуальный спортсмен, соответствующий критериям нейтральности, получит отказ в выдаче визы или въезде. Бруно Сасси директор FIS по коммуникациям

Следующие — Швеция и Эстония?

Позиция Швеции относительно ограничений въезда в страну российских спортсменов близка к позициям Финляндии и Норвегии, заявил исполняющий обязанность премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон по прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине.

«Мы с тревогой смотрим на то, что сейчас делаются попытки нормализовать отношения с Россией. Точка зрения Швеции очень близка к точке зрения Финляндии и Норвегии», — цитирует политика ТАСС.

Министерство культуры Эстонии отправило в FIS письмо с заявлением о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях на территории своей страны.

Хотя в текущем сезоне в Эстонии и не будет проводиться этап Кубка мира по лыжным гонкам, однако страна примет юниорский чемпионат мира по лыжам и взрослый ЧМ по биатлону.

Отметим, что 10 марта 2022 года правительство Эстонии прекратило выдачу туристических виз гражданам России и Беларуси. С 18 августа 2022 года гражданам России, получившим туристическую визу от эстонского государства, в том числе тем, кто получил её для участия в спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях, въезд в страну запрещён.