Российские хоккеисты не смогут выступить на молодёжном чемпионате мира 2027 года. Канада официально заявила, что не выдаст визы игрокам нашей сборной, пишет известный журналист и комментатор TSN Горд Миллер.

Сборная России globallookpress.com

В чём суть конфликта

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело по иску Федерации хоккея России (ФХР) против Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и принял решение удовлетворить требования российской стороны, что означало допуск российских хоккейных сборных к участию в международном турнире. Первым по графику турниром значился молодёжный чемпионат мира 2027 года. Также было сказано, что вердикт обжалованию не подлежит.

Сборная России globallookpress.com

Сразу после этого целый ряд стран сообщил о готовности бойкотировать матчи российской сборной. Сначала это сделали Швеция, Финляндия, Чехия и Латвия, а затем к ним присоединилась Швейцария, а канадские организаторы турнира заявили о нежелании видеть у себя российских хоккеистов.

8 ноября IIHF разослала официальный календарь МЧМ‑2027, где место сборной Норвегии заняла Россия, получившая самый низкий, 10‑й, посев.

Правительство Канады заняло жёсткую позицию по отношению к россиянам

«Правительство Канады официально уведомило Федерацию хоккея Канады и Международную федерацию хоккея, что не выдаст визы российским игрокам для участия в предстоящем молодёжном чемпионате мира. Игроки, у которых уже есть канадские визы, также не будут допущены к участию даже под нейтральным флагом», — сказано в сообщении TSN со ссылкой на Горда Миллера и премьер‑министра Канады Марка Карни.

Марк Карни globallookpress.com

Ситуация выглядит особенно противоречиво на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS): ранее CAS обязал IIHF допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона‑2026/27. Однако позиция канадских властей оказалась определяющей для проведения именно молодёжного турнира на территории страны. Премьер‑министр Канады Марк Карни прямо заявил, что визовые ограничения не позволят российским хоккеистам принять участие в МЧМ.

При этом ранее российская федерация приняла план «В», в котором рассматривалась возможность участия игроков из заокеанских лиг, у которых есть местная виза, но Карни чётко заявил, что этим хоккеистам также не разрешат участвовать в МЧМ — даже под нейтральным флагом.

МЧМ‑2027 состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027‑го в Эдмонтоне и Ред‑Дире. Россия не выступала на нём с 2022 года.