Российские хоккеисты не смогут выступить на молодёжном чемпионате мира 2027 года. Канада официально заявила, что не выдаст визы игрокам нашей сборной, пишет известный журналист и комментатор TSN Горд Миллер.

Сборная России
Сборная России globallookpress.com

В чём суть конфликта

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел дело по иску Федерации хоккея России (ФХР) против Международной федерации хоккея на льду (IIHF) и принял решение удовлетворить требования российской стороны, что означало допуск российских хоккейных сборных к участию в международном турнире. Первым по графику турниром значился молодёжный чемпионат мира 2027 года. Также было сказано, что вердикт обжалованию не подлежит.

Сборная России
Сборная России globallookpress.com

Сразу после этого целый ряд стран сообщил о готовности бойкотировать матчи российской сборной. Сначала это сделали Швеция, Финляндия, Чехия и Латвия, а затем к ним присоединилась Швейцария, а канадские организаторы турнира заявили о нежелании видеть у себя российских хоккеистов.

8 ноября IIHF разослала официальный календарь МЧМ‑2027, где место сборной Норвегии заняла Россия, получившая самый низкий, 10‑й, посев.

Правительство Канады заняло жёсткую позицию по отношению к россиянам

«Правительство Канады официально уведомило Федерацию хоккея Канады и Международную федерацию хоккея, что не выдаст визы российским игрокам для участия в предстоящем молодёжном чемпионате мира. Игроки, у которых уже есть канадские визы, также не будут допущены к участию даже под нейтральным флагом», — сказано в сообщении TSN со ссылкой на Горда Миллера и премьер‑министра Канады Марка Карни.

Марк Карни
Марк Карни globallookpress.com

Ситуация выглядит особенно противоречиво на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS): ранее CAS обязал IIHF допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира сезона‑2026/27. Однако позиция канадских властей оказалась определяющей для проведения именно молодёжного турнира на территории страны. Премьер‑министр Канады Марк Карни прямо заявил, что визовые ограничения не позволят российским хоккеистам принять участие в МЧМ.

При этом ранее российская федерация приняла план «В», в котором рассматривалась возможность участия игроков из заокеанских лиг, у которых есть местная виза, но Карни чётко заявил, что этим хоккеистам также не разрешат участвовать в МЧМ — даже под нейтральным флагом.

МЧМ‑2027 состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027‑го в Эдмонтоне и Ред‑Дире. Россия не выступала на нём с 2022 года.