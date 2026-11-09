Международная федерация хоккея направила в ФХР календарь молодёжного чемпионата мира — 2027 с участием сборной России, сообщает «Матч ТВ». В расписании есть в том числе матч против хозяев турнира, сборной Канады, — он должен пройти 29 декабря в Эдмонтоне.

Молодёжная сборная России globallookpress.com

ТАСС со ссылкой на источник отдельно сообщил, что российская федерация получила уведомление о включении команды в число участников. Возвращение после отстранения в 2022 году приобретает всё более конкретные очертания — правда, никакой официальной информации от ИИХФ об участии сборной России на МЧМ до сих пор не было.

Россия займёт место Норвегии

Напомним, что 30 октября CAS обязал ИИХФ вернуть российские сборные к международным соревнованиям. Федерация продолжает выражать несогласие с вердиктом, но приступила к его исполнению.

8 ноября норвежская федерация подтвердила замену своей команды на Россию, хотя заявила, что ещё рассчитывает сохранить место на турнире — окончательно закрытым этот вопрос норвежцы не считают. Россиянам отвели десятый номер посева и поместили в группу В, а Норвегию как участника с самым низким рейтингом перевели в дивизион IA.

При этом на официальном сайте ИИХФ Норвегия всё ещё значится участником предстоящего турнира, а России в списке нет.

Что по расписанию

По информации «Матч ТВ», все четыре встречи группового этапа Россия проведёт в Эдмонтоне. Расписание по местному времени выглядит так:

— 26 декабря — Чехия;

— 27 декабря — Швейцария;

— 29 декабря — Канада;

— 30 декабря — Латвия.

МЧМ-2027 пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Вопрос с визами по-прежнему не решён

Как минимум одно препятствие для поездки всё ещё сохраняется. Премьер Канады Марк Карни ранее заявил, что российских хоккеистов на турнире не будет, а правительство страны объявило об ограничениях на въезд российских и белорусских спортсменов, выступающих под национальными символами.

Кроме того, играть против России уже отказалась сборная Швейцарии. Если швейцарцы не выйдут на лёд, по регламенту ИИХФ им должно быть присуждено техническое поражение со счётом 0:5.

По информации ТАСС, президент ИИХФ Франц Райндль сегодня находится в Торонто и планирует обсудить вопрос участия России на МЧМ.

Президент ИИХФ Франц Райндль globallookpress.com

Тренерский штаб будут формировать уже в среду

Как утверждает «Матч ТВ», ФХР займётся формированием штаба 11 ноября. Среди кандидатов — Игорь Ларионов, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров, Андрей Марков, Сергей Зубов и Алексей Ковалёв.

«Спорт-Экспресс» сообщал о запасном варианте комплектования сборной — собрать команду из хоккеистов, выступающих в Северной Америке, если игрокам российских клубов не выдадут визы. Однако Роман Ротенберг заявил, что федерация будет добиваться участия всех сильнейших.

«Будем работать над тем, чтобы поехали не только игроки, у которых уже есть визы», — сказал первый вице-президент ФХР ТАСС.