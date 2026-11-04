Канада не выдаст российским хоккеистам визы для участия в молодёжном чемпионате мира, который начнётся 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, отвечая на вопрос о въезде игроков после решения Спортивного арбитражного суда.

Молодёжная сборная России globallookpress.com

По словам премьера, российским и белорусским спортсменам не разрешат представлять свои страны на канадской территории, пока продолжается конфликт на Украине.

«Если вы спрашиваете конкретно о молодёжном чемпионате мира, то россиян там не будет», — приводит слова Карни Reuters.

Решения CAS оказалось недостаточно

30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея вернуть российские сборные к международным соревнованиям. Однако позиция канадских властей создаёт отдельное препятствие для участия в МЧМ — отказ во въезде в страну проведения турнира.

Карни подчеркнул, что Канада принимает это решение самостоятельно, хотя уважает позицию европейских стран, отказавшихся играть с Россией.

В заявлении канадского правительства от 3 ноября уточняется, что иммиграционные ограничения распространяются на российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, намеренных выступать под национальными символами. Решения о въезде будут приниматься индивидуально. При этом отдельные спортсмены сохранят возможность участвовать в международных соревнованиях в Канаде в нейтральном статусе.

«Эта мера направлена ​​не против народов этих стран. Скорее, она призвана предотвратить использование властями России и Беларуси международных спортивных мероприятий, проводимых в Канаде, в качестве платформы для государственного представительства, политической легитимности и пропаганды», — сказано в заявлении правительства Канады, текст которого приводит TSN.

Реакция российского посольства

Посол России в Канаде Олег Степанов раскритиковал решение правительства Карни. По его мнению, недопуск российских хоккеистов позволяет хозяевам МЧМ заранее устранить сильных соперников.

«Превосходная стратегия для выигрыша трофея, пожалуй. Но гораздо менее удачная, если говорить о сохранении духа спорта», — говорится в комментарии Степанова, опубликованном в телеграм-канале российского посольства.

Что будет дальше?

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Федерация хоккея Канады сообщила о консультациях с IIHF и другими участниками организации турнира по поводу возможных последствий возвращения России.