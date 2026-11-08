Федерация хоккея Норвегии официально сообщила, что на молодёжном чемпионате мира 2027 года вместо сборной Норвегии выступит Россия. Соперниками российских хоккеистов на турнире станут Канада, Чехия, Латвия и Швейцария, с которой наша команда должна провести первую игру — 27 декабря 2026 года.

Сборная России globallookpress.com

Россия имеет самый низкий рейтинг среди участников

Среди всех участников молодёжного турнира сборная России имеет самый низкий рейтинг — 10‑й. В итоге после включения нашей команды Норвегия опустилась в дивизион 1А и не сможет сыграть на турнире.

Мы осведомлены о сложившейся ситуации и мерах, которые ИИХФ сочла необходимым принять; в ближайшие дни мы будем ожидать от федерации дополнительной информации. Наша позиция относительно участия России была четко озвучена ранее: мы считаем, что до тех пор, пока продолжается СВО, российским спортсменам не должно быть позволено участвовать в международных соревнованиях. Данная ситуация также наглядно демонстрирует практические сложности и непосредственные последствия для всех вовлеченных сторон, возникающие в случае, когда страна восстанавливается в правах с немедленным вступлением решения в силу. Петер Салстен генеральный секретарь NIHF

Петер Салстен globallookpress.com

Сегодня, 8 ноября, Федерация хоккея Швейцарии (SIHF) заявила, что Россия, допущенная решением CAS от 30 октября, согласно плану займёт 10‑е место в рейтинге молодёжного чемпионата мира, заменив Норвегию в расписании. Норвегия будет понижена в классе.

Молодёжный чемпионат мира состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских Эдмонтоне и Ред‑Дире.