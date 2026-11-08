Появление молодёжной сборной России в предварительном календаре чемпионата мира 2027 года, который разослала Международная федерация хоккея (ИИХФ) участникам соревнований, вызвало бурю гнева со стороны соперников. Вслед за Швецией, Финляндией, Чехией и Латвией игры с российской сборной готова бойкотировать и Швейцария.

Молодёжная сборная России в 2024 году globallookpress.com

Кто будет соперниками россиян в группе

Наша сборная, согласно рекомендациям ИИХФ, должна заменить на турнире Норвегию, получив 10‑й номер посева вместо неё и заняв место в группе А первого дивизиона. Первый матч на турнире Россия должна провести 27 декабря 2026 года против Швейцарии. Также в этой группе присутствуют Канада, Чехия и Латвия.

«После недавнего решения CAS ИИХФ начала процесс возвращения России на предстоящий молодёжный чемпионат мира и направила участвующим странам скорректированное расписание», — сообщила швейцарская федерация.

При этом в Швейцарии сообщили, что откажутся играть против российской команды. Решение принял совет директоров федерации. «Это решение ни в коем случае не означает отказа от участия в чемпионате мира. Оно касается исключительно матча против России», — подчеркнули в SIHF после обсуждения спортивных, политических и общественных обстоятельств.

Напомним, что ИИХФ 30 октября приняла решение о допуске российских команд к участию в международных соревнованиях и добавила, что данное решение обжалованию не подлежит.

Канада не хочет видеть Россию на МЧМ‑2027

Одним из первых против участия сборной России выступила канадская сторона. Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027‑го в канадских Эдмонтоне и Ред‑Дире.

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«Если вы спрашиваете конкретно о молодёжном чемпионате мира, россиян там не будет», — заявил премьер‑министр Канады Марк Карни 3 ноября изданию Sportsnet.

Чуть позже «СЭ» сообщил, что у нашей федерации есть план «Б», если сборную России всё‑таки пустят на молодёжный МЧМ. В нём примут участие хоккеисты, играющие в североамериканских клубах. При этом не будет никаких проблем с сервисменами, точильщиками и другим персоналом. А игрокам, выступающим внутри страны, не станут давать визы.

7 ноября стало известно о том, что ИИХФ признаёт наличие организационных сложностей, ведёт плотный диалог с национальными ассоциациями, включая ФХР, а также изучает условия, необходимые для проведения соревнований.