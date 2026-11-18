Российские фигуристы не смогли попасть в Финляндию для участия в пятом этапе Гран-при ISU, проходящем в Хельсинки, сообщает РИА Новости

Евгений Семененко globallookpress.com

На финский этап, стартующий 20 ноября, были заявлены двукратный чемпион России Евгений Семененко (мужское одиночное катание), чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (все — парное катание).

Граница на замке

Правительство Финляндии 12 ноября приняло решение ужесточить правила въезда для граждан России. Новые ограничения вступили в силу 16 ноября и распространяются на краткосрочную работу по визе, в том числе в профессиональном спорте, и касаются спортсменов с нейтральным статусом.

Правила будут применять независимо от того, откуда человек приехал, поэтому шенгенская виза, выданная другой страной, не будет гарантировать допуск.

Финляндия стала одной из нескольких стран, которые ужесточили визовые ограничения для российских спортсменов. Ее примеру следуют или планируют последовать Норвегия, Швеция и Эстония.

По информации «Спортс.ру», фигуристам о пропуске этапа в Финляндии сообщили заранее. Все сейчас готовятся к чемпионату России.

Россиян экстренно заменят

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) посылал ряд запросов во все инстанции незамедлительно после получения первых сообщений о возможных ограничениях, но официальный ответ от Международного союза конькобежцев (ISU) и Министерства иностранных дел Финляндии был неутешителен.

Финляндия ужесточила ограничения на въезд граждан России на территорию страны. Согласно информации, полученной нами от властей Финляндии, российские спортсмены, в том числе выступающие в нейтральном статусе, не соответствуют условиям въезда в Финляндию. Это касается и российских спортсменов, направляющихся по шенгенской визе для участия в турнире «Finlandia Trophy». Пресс-служба Международного союза конькобежцев

В связи с изложенными обстоятельствами в ISU сообщили, что вынуждены исходить из объективной невозможности участия российских фигуристов в соревнованиях, и ввиду скорого начала турнира приступают к приглашению запасных участников.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

Евгения Семененко заменил Тамир Куперман из Израиля. Вместо российских пар выступят Одри Шин — Спенсер Акира Хоу, Кэти Макбет — Балаж Надь (обе пары — США) и Меган Вессенберг — Денис Стрекалин (Франция).

Российские фигуристы, которые не смогли въехать в Финляндию для участия в этапе Гран-при, получат приоритетное право на замену на Гран-при Японии, который пройдет с 27 по 29 ноября в Токио.

Чемпионат мира под угрозой

В марте Финляндия примет чемпионат мира по фигурному катанию — турнир пройдет с 17 по 21 марта 2027 года в Тампере.

Россияне, которые попадали на ЧМ с минимальной квотой (один человек/пара на вид) не смогут принять участие в нем, если не изменятся условия въезда или этот въезд не понадобится из-за переноса турнира в другую страну.

Прецедент с переносом уже был — в январе Международная федерация фехтования лишила Эстонию чемпионата Европы из-за отказа в выдаче виз россиянам и белорусам. Турнир переехал во французский Антони.

Однако рассчитывать на подобный шаг со стороны ISU вряд ли стоит.