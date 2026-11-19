Российские конькобежцы пропустят этап Кубка мира в Нидерландах из-за невыдачи виз практически всей делегации, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Даниил Найденышев Архив Д. Найденышева

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене пройдет с 4 по 6 декабря. В январе 2027 года там же планируется провести чемпионат Европы.

Международный союз конькобежцев (ISU) с начала нынешнего сезона разрешил россиянам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Один в поле воин

В соревнованиях примет участие только один конькобежец из России — Даниил Найденышев. Сообщается, что 22-летний конькобежец, специализирующийся на длинных дистанциях, сможет въехать в Нидерланды по французской шенгенской визе.

Найденышев — неоднократный серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. В мае 2025 года он получил нейтральный статус и допуск от Международного союза конькобежцев (ISU) для участия в отборе к Играм‑2026, а в ноябре того же года дебютировал на этапах Кубка Мира.

По стопам Норвегии и Финляндии

Россияне также пропустят четвертый этап Кубка мира в норвежском Хамаре, так как Норвегия закрыла въезд для российских спортсменов, в том числе выступающих в нейтральном статусе.

Власти Норвегии намерены высылать российских и белорусских спортсменов, прибывающих в страну для участия в соревнованиях. Изменения вступят в силу в ближайшее время. С 4 по 6 декабря в Тронхейме также пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Правительство Финляндии 12 ноября приняло решение ужесточить правила въезда для граждан России. Новые ограничения, вступившие в силу 16 ноября, распространяются на краткосрочную работу по визе, в том числе в профессиональном спорте, и касаются спортсменов с нейтральным статусом

Анастасия Мишина и Александр Галлямов globallookpress.com

Из-за этого российские фигуристы не были допущены на этап Гран-При ISU в Хельсинки, который стартует 20 ноября. Под вопросом их участие в чемпионате мира, который пройдет в Финляндии в марте 2027 года.

Российские конькобежцы ранее выступили на первом этапе Кубка мира в Пекине, а на этой неделе принимают участие во втором этапе в японском Обихиро.