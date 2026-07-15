Московский баскетбольный клуб МБА-МАИ официально объявил о продлении сотрудничества с центровым Сергеем Балашовым. Как сообщила пресс-служба столичного коллектива, 29-летний российский игрок поставил подпись под новым трудовым соглашением, однако точные сроки и финансовые параметры контракта сторонами пока не раскрываются.

Сергей Балашов globallookpress.com

Балашов пополнил состав МБА перед стартом минувшего соревновательного года. В прошедшем сезоне он принял участие в 36 матчах Единой лиги ВТБ. Проводя на паркете в среднем по 13 с половиной минут за игру, центровой записывал на свой счет 5,2 очка и совершал 3,1 подбора.

Минувший игровой год стал историческим для московской команды: вместе с Балашовым в составе баскетболисты МБА впервые в своей клубной истории завоевали престижный трофей, став обладателями Кубка России.