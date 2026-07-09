Генеральный менеджер «Милуоки Бакс» Джон Хорст раскрыл причины обмена форварда Янниса Адетокунбо в «Майами Хит», где одним из факторов стало желание построить новую команду.

Яннис Адетокунбо globallookpress.com

«Не говорим, что стали лучше после его обмена. Он один из величайших игроков в истории, лучший в истории нашего клуба. Мы добились с ним невероятного успеха. У нас просто была возможность построить новый фундамент. Подготовить почву для нового тренера, начинать с позиций силы. Поддержать соревновательный уровень.

Мы воодушевлены, потому что перед нами новая задача. Постараемся правильно сложить её компоненты, много работы. Нам не "пришлось" обменять Янниса. Уверены, что нашли уникальную возможность. Правы или нет. Но это лучший шанс для него и для нас на будущее. Поэтому решение было принято», — цитирует Хорста портал ESPN.

В июне 2026 года «Милуоки» обменял форварда в «Майами» на пакет из четырех игроков и пяти будущих драфт-пиков